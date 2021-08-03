Сервис аудиостриминга для бизнеса Muzlab превратился в СберЗвук Бизнес и подвергся редизайну. Его банк купил в апреле 2021 года. Сервис специализируется на музыкальном обеспечении магазинов, ресторанов, салонов красоты и прочих точек присутствия клиентов. Он умеет формировать тематические подборки треков и вставлять в них рекламу. Сервис работает по подписке, стоимость которой рассчитывается для каждого бизнеса индивидуально.

Новый сервис СберЗвук Бизнес даёт возможность создавать плейлисты автоматически, самостоятельно или с помощью музыкальных редакторов, программировать музыкальные потоки, что увеличивает время, проведённое клиентами в заведении. С помощью СберЗвук Бизнеса легко размещать рекламу в потоках видео- и аудиооконтента, а также брендировать собственные плейлисты джинглами и отбивками. Плеер и девайс позволяют использовать готовые плейлисты и управлять аудиорекламой во всех точках через единый личный кабинет СберЗвук Бизнес. Кроме того, сервис выступает в качестве единого центра управления видеоконтентом для экранов, размещённых в пространствах компании.

Михаил Ильичёв, генеральный директор аудиосервиса СберЗвук:

Тотальное присутствие — один из главных принципов развития СберЗвука. Мы стремимся к тому, чтобы быть рядом с человеком, где бы он ни находился. Коммерческие и общественные пространства — это места, где мы, как правило, не слушаем индивидуальный плеер, потому что находимся в компании или общаемся с персоналом. Медиапотоки, которыми СберЗвук Бизнес снабжает такие места, — это наш способ продолжать контактировать с пользователями в те моменты времени, когда они не используют b2c-сервис (приложения или сайт). Таким образом, СберЗвук благодаря своему b2b направлению ещё более эффективно обеспечивает выполнение своей главной функции для экосистемы Сбера — контакт и удержание пользователей в течение так называемого неэкранного времени.