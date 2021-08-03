Выручка «Литреса» в первом полугодии 2021 года увеличилась на 27% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Раньше «Литрес» рос заметнее: по итогам первого полугодия 2019 года выручка увеличилась на 49%, первого полугодия 2020 — на 35,6%.
Выручка электронной библиотеки «Литрес» по итогам всего 2020 года составляла 5,08 млрд руб., говорилось в годовом отчете Ozon (Ozon Holdings владеет 42,27% группы через зарегистрированную на Кипре Litres Holdings Ltd).
В «Литрес» причиной снижения темпов роста называют то, что они были опережающими на пандемии и создали «высокую базу». А в 2019 году рост обеспечили аудиокниги.
В ГК «Литрес» рассчитывают вернуться на ежегодную динамику в 30−35% по мере роста доли подписок и абонементов в выручке. Пока на запущенную летом 2020 года систему абонементов пришлось около 13% выручки сервиса «Литрес», позже эффект будет заметнее, говорит Сергей Анурьев. Важным драйвером он называет категорию независимой литературы (самиздата). По итогам первого полугодия выручка платформы «Литрес: Самиздат», где публикуются независимые авторы, выросла на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Аудитория самиздата существенно выросла в 2020 году, когда во время локдаунов издательства останавливали выходы новинок и читатели мигрировали на самиздат-платформы, объясняет он. Не исключено, что отдельные жанры, прежде всего легкие, могут почти целиком уйти в самиздат, как это произошло, например, с любовным романом на американском рынке; похожий переход происходит с фантастикой и фэнтези, говорит глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов.
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