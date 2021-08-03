Выручка «Литреса» в первом полугодии 2021 года увеличилась на 27% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Раньше «Литрес» рос заметнее: по итогам первого полугодия 2019 года выручка увеличилась на 49%, первого полугодия 2020 — на 35,6%.

Выручка электронной библиотеки «Литрес» по итогам всего 2020 года составляла 5,08 млрд руб., говорилось в годовом отчете Ozon (Ozon Holdings владеет 42,27% группы через зарегистрированную на Кипре Litres Holdings Ltd).

В «Литрес» причиной снижения темпов роста называют то, что они были опережающими на пандемии и создали «высокую базу». А в 2019 году рост обеспечили аудиокниги.