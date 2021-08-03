Сотовый оператор ведет переговоры о покупке сервиса Bartello, узнали в «Форбсе» от своих источников. Этот сервис позволяет сделать и оплатить заказ в ресторане или баре онлайн, а также оставить чаевые. Bartello уже является партнёром МТС и интегрирован с приложением «МТС Live», который представляет собой «афишу событий в Москве», на нём можно купить билеты в кино, на концерты, выставки, спортивные события и так далее. В Bartello ведение переговоров о покупке не подтвердили.

Сервис Bartello в 2018 году запустили экс-сотрудники «Афиши», среди которых, помимо Николаева, были Егор Захаров и Андрей Московский. Сейчас к Bartello подключено более 100 заведений, в основном в Москве. Также сервис вышел на рынки Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи. Приложение скачали 90 000 раз. Выручка компании за 2020 год составила 9,5 млн рублей, а чистый убыток — 6,7 млн рублей. За использование сервиса бары и рестораны платят Bartello комиссию в 9,5−12,5%.

Эксперты Forbes предполагают, что МТС может объединить Bartello с «МТС Live», в результате чего посредством первого можно будет тоже покупать билеты на мероприятия. Данные об абонентах МТС пригодятся для рекомендации им заведений. Стоит сервис «не более 135 млн рублей». В начале 2019 года он привлёк от ФРИИ 2,5 млн рублей за долю в 3%, фонд уже вышел из проекта, и 6 млн рублей от Qiwi за 20%, которые компания готова продать.