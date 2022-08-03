Robinhood уволит 23% сотрудников, об этом заявил генеральный директор и сооснователь онлайн-брокера Влад Тенев во вторник, 2 августа в корпоративном блоге. Это вторая волна сокращений в компании, первая прошла в апреле, тогда онлайн-брокер объявил об увольнении 9% персонала. Всего Robinhood сократила более 1000 рабочих мест в компании с начала года. Robinhood 2 августа, на день раньше запланированного, опубликовала отчет о своих результатах за второй квартал. Число активных пользователей платформы в месяц сократилось до 14 млн человек, это на 34% меньше, чем годом ранее. Выручка упала на 44%, до $318 млн. Ко второму кварталу прошлого года, лучшему для Robinhood, у компании было более 21 млн активных пользователей.

Компания стала публичной в июле 2021 года, разместив акции по цене $38. В первый месяц торгов они подскочили до $85 за бумагу. Во вторник бумаги Robinhood завершили торги на уровне $9,23, это на 76% ниже первоначальной цены публичного размещения. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заявил во вторник, что наложил штраф в размере $30 млн на подразделение Robinhood по торговле криптовалютами за предполагаемые нарушения правил борьбы с отмыванием денег и кибербезопасности.