В «Озоне» сгорел новорижский склад


Сотрудник склада Ozon Валерий Стечкин рассказал, что при пожаре на подмосковном складе сгорело большое количество товара и личные вещи сотрудников.

"Миллионы тонн, миллионы тонн товара. И хранились, и сгорели. У склада три блока, полтора уже полыхают. В каждом блоке 6 этажей стеллажей. Какой материальный ущерб, я даже представить не могу. Горят раздевалки, туда никого не пускали"

Сотрудник склада Ozon в Истре заявил о сгоревших «миллионах тонн товаров»
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Добавить 8 комментариев

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Всё сгоревшее продавцам компенсируют:

    компенсируем стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся — тут следуем правилам договора.

    https://t.me/s/ozonmarketplace/622

    На текущий момент рапортуют об отсутствии жертв, хотя есть двое госпитализированных

    Надеемся, так и останется.

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    ZayunyaTyan

    Доэкономились. На сверхпожароопасном объекте не могли нанять противопожарный патруль на каждый блок. Наверное, и клинеры были с мутных контор, возможно, жарили шашлык в подсобке. Впрочем, по неработающему сайту уже было понятно, что качество там кхм…
    "Миллионы тонн, миллионы тонн товара" — т. е. как минимум джва млн тонн. Но если посчитать склад (540х140х30) как бассейн, наполненный водой, то едва и влезает два млрд литров, вроде. Если только там не золото в слитках было, но особо от пожара ему плохо не будет. Cтраховка в 8,5р/кг (17 млрд. р.) однозначно всё покроет.
    Жалко, конечно, жалко, только собиралась работать как раз на складе, придётся опять не работать. Как-то что-то перехотелось.

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    Юрий Синодов Roem.ru

    В Ленте зимой просто кто-то из сотрудников поджёг магазин.
    Скучно стало

    К сожалению, от злонамеренного поджога уберечь себя фантастически сложно, если вашей целью работа является, а не строгий режим на рабочем месте

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    zubilo > Юрий Синодов контекст

    Даже строгий режим не всегда помогает, а причины пожара бывают странные.

    Поджоги маляр Фьюри, который занимался очисткой и покраской ядерной субмарины, совершал, чтобы побыстрее уйти с работы домой. Впервые страдающий от депрессии Фьюри поджег подлодку 23 мая 2012 года. Пожар продолжался более 12 часов, причинив субмарине ущерб в $400-500 млн. Ранения получили 5 человек. Всего в момент пожара на лодке находились около 50 человек.

    https://www.forbes.ru/news/235736-sud-ssha-prigovoril-malyara-k-17-godam-tyurmy-i-shtrafu-v-400-mln-za-podzhog-submariny

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    Ярослав Кочергин Финтех

    Следствие и пожарный инспектор как обычно установят причину и ответственных. Если потвердится факт гибели более одного лица — возможно прилёты покошмарить, хотя именно вчера правительство выделило кредитов на спасение компании по евробондам. Компания переживет (убыток серьёзный, но не критичный). Насчет версии о поджоге, которую раструбили СМИ — слабо верится. В жаркий день произойти могло всё, что угодно. Склады в России горят частенько, так что вопросы к пожарному надзору и строительным нормам (строят из самых дешевых материалов). Исходя из обрушения кровли в 22 тыс. квадратных метров, никакой штатной работающей системы пожаротушения на объекте не было в принципе. Горело пока не выгорело на фоне труда пожарных.

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    Vadim

    Правительство выделило кредиты?
    Разве кредиты дают не банки?
    Кому-то в правительстве захотелось в СИЗО за нецелевое расходование бюджетных средств на финансирование убытков коммерческих компаний?

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