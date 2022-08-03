Сотрудник склада Ozon Валерий Стечкин рассказал, что при пожаре на подмосковном складе сгорело большое количество товара и личные вещи сотрудников.
"Миллионы тонн, миллионы тонн товара. И хранились, и сгорели. У склада три блока, полтора уже полыхают. В каждом блоке 6 этажей стеллажей. Какой материальный ущерб, я даже представить не могу. Горят раздевалки, туда никого не пускали"
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Всё сгоревшее продавцам компенсируют:
компенсируем стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся — тут следуем правилам договора.
https://t.me/s/ozonmarketplace/622
На текущий момент рапортуют об отсутствии жертв, хотя есть двое госпитализированных
Надеемся, так и останется.
Не хотелось бы чтобы Озон разорился. Будет злой иронией, если источник пожара окажется какой-нибудь электросамокат.
Доэкономились. На сверхпожароопасном объекте не могли нанять противопожарный патруль на каждый блок. Наверное, и клинеры были с мутных контор, возможно, жарили шашлык в подсобке. Впрочем, по неработающему сайту уже было понятно, что качество там кхм…
"Миллионы тонн, миллионы тонн товара" — т. е. как минимум джва млн тонн. Но если посчитать склад (540х140х30) как бассейн, наполненный водой, то едва и влезает два млрд литров, вроде. Если только там не золото в слитках было, но особо от пожара ему плохо не будет. Cтраховка в 8,5р/кг (17 млрд. р.) однозначно всё покроет.
Жалко, конечно, жалко, только собиралась работать как раз на складе, придётся опять не работать. Как-то что-то перехотелось.
В Ленте зимой просто кто-то из сотрудников поджёг магазин.
Скучно стало
К сожалению, от злонамеренного поджога уберечь себя фантастически сложно, если вашей целью работа является, а не строгий режим на рабочем месте
Даже строгий режим не всегда помогает, а причины пожара бывают странные.
https://www.forbes.ru/news/235736-sud-ssha-prigovoril-malyara-k-17-godam-tyurmy-i-shtrafu-v-400-mln-za-podzhog-submariny
Юрий, как Вы себе представляете такую страховую выплату? Это же не КАСКО.
Год будут ущерб считать, суды с поставщиками и т.д.
Вангую банкротство и закрытие озона без вариантов.
Следствие и пожарный инспектор как обычно установят причину и ответственных. Если потвердится факт гибели более одного лица — возможно прилёты покошмарить, хотя именно вчера правительство выделило кредитов на спасение компании по евробондам. Компания переживет (убыток серьёзный, но не критичный). Насчет версии о поджоге, которую раструбили СМИ — слабо верится. В жаркий день произойти могло всё, что угодно. Склады в России горят частенько, так что вопросы к пожарному надзору и строительным нормам (строят из самых дешевых материалов). Исходя из обрушения кровли в 22 тыс. квадратных метров, никакой штатной работающей системы пожаротушения на объекте не было в принципе. Горело пока не выгорело на фоне труда пожарных.
Правительство выделило кредиты?
Разве кредиты дают не банки?
Кому-то в правительстве захотелось в СИЗО за нецелевое расходование бюджетных средств на финансирование убытков коммерческих компаний?