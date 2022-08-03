Сотрудник склада Ozon Валерий Стечкин рассказал, что при пожаре на подмосковном складе сгорело большое количество товара и личные вещи сотрудников.

"Миллионы тонн, миллионы тонн товара. И хранились, и сгорели. У склада три блока, полтора уже полыхают. В каждом блоке 6 этажей стеллажей. Какой материальный ущерб, я даже представить не могу. Горят раздевалки, туда никого не пускали"