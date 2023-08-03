Минэкономразвития заявило о необходимости дополнительной проработки идеи «Почты России» о взимании инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу госкомпании. Ведомство считает, что инициатива требует обсуждения с представителями федеральных органов исполнительной власти, экспертным и бизнес-сообществом. Об этом говорится в письме Минэка, которое было направлено в Минцифры в июне 2023 г. за подписью замминистра Максима Колесникова. Речь идет о предложении «Почты России» обязать владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, ежегодная выручка которых не менее 1 млрд руб., уплачивать почтовому оператору инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Инициатива была предложена «Почтой России» Минцифры в мае 2023 г.

Ранее, в середине марта, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил о необходимости предусмотреть предоставление «Почте России» компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности, где в основном эта деятельность убыточна. По его словам, «Почта России» вынуждена во многих случаях обеспечивать содержание убыточных отделений и гарантировать единый стандарт и качество оказания услуг. Государственное субсидирование «Почты России» было отменено в 2014 г. По данным аналитиков Data Insight, в 2022 г. объем рынка розничной интернет-торговли в России вырос на 38% и составил 5,7 трлн руб., или 2,8 млрд заказов. Из этого на универсальные маркетплейсы с оборотом свыше 30 млрд руб. в год пришлось 2,7 трлн руб. «На декабрь 2022 г. это Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет», «AliExpress Россия» и «Сбермегамаркет», – указано в исследовании Data Insight. В июне 2022 г. совокупная доля двух крупнейших российских маркетплейсов – Wildberries и Ozon впервые в истории превысила 2/3 от всех онлайн-заказов и составила 69%. В ноябре того же года была достигнута максимальная доля Wildberries и Ozon за год: она составила 75%.