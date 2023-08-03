Пользователи обнаружили в личных кабинетах "Госуслуг" информацию об адресе своего фактического проживания помимо адреса прописки. Откуда берется эта информация, пользователи не поняли, но некоторые из них назвали её недостоверной. Пресса намекает на связь этого нововведения с приравниванием электронных повесток на "Госуслугах" к "бумажным". В комментариях к обсуждению этой новости на разных ресурсах нашлись и другие пользователи, у которых сам добавился адрес проживания.

По словам Михаила, недавно ему пришло уведомление о том, что сервис не смог найти его водительские права, которых он не получал.

«Полез разбираться, что там происходит и зачем им это, и увидел много других уведомлений — например, о том, что меня привязали к поликлинике. А в графе «фактический адрес» появились данные о том, где я живу. В точности до квартиры. Его я нигде особо не указывал. Разве что в больнице, где ставил прививку от коронавируса. При этом в графе «регистрация» указали мою старую прописку», — рассказал Михаил.

Иногда система дает сбой. Другой читатель, Евгений, увидел, что адреса его регистрации и фактического проживания — в Крыму, в Ялте. Там он никогда не был, а сам прописан в Свердловской области.

При этом адрес, по которому «Госуслуги» «прописали» Евгения, невозможно найти на картах.

«Там указан номер дома 3в. Но ни на одних картах найти именно его не удается. Рядом какие-то гаражи», — говорит он.