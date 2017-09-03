Мы с вами стали свидетелями революции, дамы и господа, революции в методах привлечения инвестиций в наши с вами замечательные стартапы. Многие компании из тех, что «на виду», регулярно, из года в год, журналисты и клиенты доставали вопросом «А когда вы уже выйдете на IPO?». Сегодня выбор форматов настолько большой, что проекты порой не знают, за что браться: есть IPO, ICO, ITO, краудфандинг, краудлендинг, краудинвестинг, венчурные инвестиции и много чего еще. Мы решили рассказать, как сами выбирали свой способ, в чем разница между кампаниям и где подводные камни. Спойлер: у нас это ICO.

Основные требования стартапов пока выглядят так: мы хотим собрать инвестиции, неважно через что, не знаем как. Это буквальный, практически дословный пересказ подавляющей части запросов, которые я слышал. Проекты кидает от дорогих агентств, специализирующихся на инвестициях, среди которых много как профессионалов, так и мошенников, к сколачиванию собственных команд. Свои сотрудники мало того, что стоят в 2-4 раза выше рынка, так еще и заново изобретают велосипед, собирая информацию по всему интернету и знакомым и теряя время на подготовку.

Что популярнее?

В данный момент на гребне волны Initial Coin Offering — ICO, и в России, и во всем мире. Популярность этого варианта временная, как сейчас говорят — на волне хайпа, но суммы компании «поднимают сравнимые с раундами традиционных венчурных вливаний. Недавно проект Status.im получил в ходе ICO 112 миллионов долларов, Bancor — 153 миллионов долларов (после этого, кстати, мы ими заинтересовались, изучили, а теперь интегрируем наши токены с их новым стандартом криптовалюты), а Tezos — 232 миллиона долларов. Если даже не брать лидеров, а посмотреть на компании, у которых идет ICO прямо сейчас, например, вот тут, то они уже сейчас получили от одного до двадцати миллионов, и это еще до закрытия.

По нашим подсчетам, в одной только России на стадии ICO или preICO находятся около 60 проектов. 8 из них готовятся к старту на нашей платформе KickICO (включая наше собственное ICO), а планируют или просто задумываются о механизме, по нашим данным, около 150. Хотят этого все — люди, занимающиеся разработкой ИТ-платформ, нанотехнологий, RFID-меток, медицинских услуг, организаторы фитнес-центров, производители здоровой пищи, игровые и развлекательные проекты, финансовые компании и те, кто вообще ничего не производит (и я сейчас привел в пример совершенно реальные проекты). Но, по оценкам экспертов, с которыми я согласен, этот хайп продлится не больше года, после чего нас ждет серьезный спад.

ICO против IPO

До сих пор считалось, что IPO — это удел крупного бизнеса, а ICO — прибежище стартапов. Но сегодня ICO стали выбирать даже компании из реального сектора. Например, недавно проект, занимающийся строительным песком, только на этапе Pre-ICO получил около $450 тысяч, а на этапе ICO рассчитывает на $4 миллиона. Другой пример — ZrCoin — проект, планирующий привлечь на ICO финансирование в размере как минимум $3,5 млн. Эта компания занимается добычей синтетического диоксида циркония, который используется в производстве огнеупорных материалов. А ферма «Экосистема Колионово» уже привлекла в ходе ICO $500 000.

При этом на рынке складывается ложное мнение, что ICO — это то же самое, что IPO, только в криптовалюте. Увы, это не так, различия между ними гораздо серьезнее и помогут вам определить, что именно предпочесть.

Валюта

Деньги на ICO собираются в криптовалюте, а не в «реальных» (обеспеченных государством) денежных знаках, на криптоязыке — в фиате. Несмотря на то, что в мире в разные моменты создавалась не одна сотня криптовалют («Википедия» говорит о том, что в 2015 году их было более 2000, а CoinMarketCap утверждает, что сейчас их 1078), самыми популярными на сегодняшний день остаются биткоин (Bitcoin) и эфир (Ether), в которых традиционно и идет ICO. Если вам не нужны заморочки с выводом криптовалюты в фиат, и нет времени изучать степень легализации криптовалюты в странах, где вы планируете запускаться, то, возможно, вам стоит предпочесть IPO.

Отсутствие понятного регулирования

И защиты в суде в случае конфликта интересов, конечно же. Несмотря на то, что правительства разных стран пытаются хоть как-то навести порядок в отрасли, где крутятся настолько огромные деньги (вспомним недавнее решение американской SEC, которая приравняла выпущенные на ICO токены к ценным бумагам, ситуацию с ФБР и биржей BTC-E и даже заявление российского Минфина о возможном признании биткоина финансовым продуктам с необходимостью контроля), фактически это бизнес на доверии. Отсюда — более высокие риски инвестора, и отсюда же растут ноги у огромного списка документов и whitepaper, которые серьезные проекты составляют для будущих инвесторов. Разработка каждого такого документа стоит сейчас не менее 10-20 тысяч долларов. Все это нужно для того, чтобы доказать, что проект рабочий, токены в нем будут расти, и что это не скам. Последние тоже, к сожалению, встречаются, и это очень плохо, потому что они реально могут погубить целую отрасль. Понятное следствие — большее количество инсайдерских вещей и сговора с целью искусственно повысить стоимость токенов. И при ICO, и при IPO, 10% от проекта и более уходит на услуги юриста. Если вы не готовы к таким затратам и таким последствиям, вам стоит рассмотреть краудфаундинговые варианты.

База

Акции в IPO обеспечиваются тем бизнесом, что компания уже много лет до этого вела, не важно, услуги это или производство, лишь бы клиенты и доходы были реальными. Кроме того, при IPO минимальная рыночная капитализация компании должна составлять от 1 до 2 миллионов долларов, в зависимости от биржи. В ходе ICO проект может собрать денег просто на идею и не обладать почти никакой «финансовой подушкой». Как и в традиционном краудфаундинге, реальный бизнес может начаться уже после сбора на него денег. Это доказывает, что инвесторы (даже венчурные бизнесмены, кстати) голосуют сердцем и могут поддержать интересную идею даже без ее тщательной проработки. Если у вас красивая презентация и забойный elevator pitch, но бизнес еще на стадии разработки бизнес-модели, это повод, чтобы поменять способ с ICO на инвестиции от бизнес-ангелов — может выйти и проще, и прибыльнее.

Права инвестора

При ICO инвестор не имеет влияния на деятельность компании. При IPO даже голос миноритария, в принципе, что-то решает — он может законно претендовать на дивиденды, участвовать в собраниях, выдвигать свои идеи и голосовать за инициативы компании. Все права покупателя токена — это продать свой токен в тот момент, когда ему захочется. Нелишним будет упомянуть, что вообще-то, и выдача собственно токенов при ICO не обязательна. Многие проекты под токеном понимают все что угодно — и еще одну криптовалюту, и ваучеры на услуги компании, и скидки на будущий продукт, под который и собираются средства. Финансового веса такие вещи имеют еще меньше, а волатильности — гораздо больше.

Сроки подготовки

IPO компании готовят не меньше года, а то и несколько лет. В это время на подготовку включаются меморандумы для инвесторов, роадмап, красивые материалы о компании со множеством цифр, проверки в различных инстанциях перед попаданием на биржу. Достаточно «больно» компаниям делает необходимость публичного раскрытия финансовой информации, что часто становится интересно средствам массовой информации. Все заработки и потери теперь придется объяснять общественности, и на подготовку к этому тоже нужно время. Традиционная биржа также требует наличия финансовой отчетности за 3 года минимум, причем прошедшей аудит. То есть у молодых проектов шансов попасть на IPO практически нет.

ICO может занять от идеи до выхода всего два-три месяца напряженной работы. Не удивительно, что на волне спроса появилось и предложение — растет количество команд, которые берут на себя как скоростную разработку, так и не менее стремительное продвижение проекта под ICO. Просят, конечно, дорого, причем сейчас цена увеличивается каждую неделю. На момент написания статьи расценки доходят до 300 тысяч долларов за проект, проскакивали и цифры за 500 тысяч.

Кстати, при ICO коммерческую информацию компания будет не обязана открывать. Но если откроет и докажет цифрами свою состоятельность — заработает в 2-3 раза больше.

Саморегуляция

За количеством выпущенных токенов должны следить не регуляторы и биржа, как при IPO, а сам проект. Есть риск либо не рассчитать, либо пожадничать. Большая эмиссия в тротиловом эквиваленте (потому что может взорваться) будет означать и снижение спроса. Это, в свою очередь, не может не отражаться на стоимости токенов.

ICO против ITO

Только-только начали разбираться с ICO, и тут новый формат! ITO — это Initial Token Offering, настолько новый на рынке, что пока его формулировки не до конца понятны. Такие кампании понимаются и как подвид ICO, и как эвфемизм названия ICO, где слово coin заменили на слово token, потому что оно звучит более нейтрально и потому что под coin понимается именно криптовалюта, тогда как токеном может быть все, что угодно.

Практика началась после пристального внимания Комиссии по ценным бумагам США (SEC) к ICO-кампаниям и возможности их регулировать. Монеты SEC понимает как ценные бумаги и обязывает соответствовать законодательству и подвергаться налогообложению. Основное отличие ITO — это операции с token utility, обязательства, фактически сгораемые внутри системы и не попадающие под Howey test, который используется в США для определения актива в качестве ценной бумаги. Поэтому такие компании можно выпускать безнадзорно в США и Сингапуре, например. Вещь пока еще спорная, поскольку достаточно решения SEC, что токены тоже считаются ценными бумагами, и эта вариация отпадет на рынке.

А в целом в ITO есть внутри вещи из краудфаундинга, потому что инвесторы в ITO одновременно становятся и пользователями сервиса, в который вкладывают, и заинтересованы в его развитии. Например, если токен понимается как аналог акции, которую компания обязуется выкупить по рыночной стоимости в определенный период, то инвестор заинтересован в том, чтобы цена токена росла на рынке.

Как новый, малоизвестный формат пока он вряд ли подходит проектам, у которых нет времени на изучение всех тонкостей процесса, однако этот вариант, безусловно, стоит рассматривать в числе прочих, если есть время и готовность выделить бюджет на юриста, который рассмотрит все тонкости законодательства западных рынков и будет готов защищать вас, если что. Тем временем, насколько мне известно, проекты на ITO есть даже в России и собирают свою долю инвестиций.

Наш выбор

В нашем случае IPO отметалось сразу из-за большого количества требований регуляторов и молодости бизнеса. Выбор стоял между ICO, ITO и краудфаундингом.

Мы в свое время сильно разочаровались в традиционном краудфаундинге, который в большинстве своем понимается как промо будущего продукта на платформах типа Kickstarter. Если в какой-то производитель пообещает сделать крутую вещь, но не сделает, то вложившийся остаётся ни с чем. У меня есть достаточно большой опыт работы на рынке, чтобы это заявлять, — я занимался краудфандингом с 2011 года, основал первую кампанию «с русскими корнями» на KickStarter и проводил собственную конференцию на тему краудфандинга — Crowdcult.

Недостатки ICO, впрочем, я тоже прекрасно вижу — это очень молодой и поэтому очень незрелый рынок, нерегулируемый, очень сильно диверсифицированный и склонный к спекуляциям. Но при этом на крипторынке есть такой хороший инструмент для защиты прав инвестора, как смарт-контракт. Идея объединить поиск средств и блокчейн, в общем-то, была на виду.

Поэтому мы остановили свой выбор на ICO, но при этом проводили его на своей собственной платформе, которая позволяет совместить плюсы от ICO и от краудфаундинга. От ICO взяли почти все принципы, включая смарт-контракты, от краудфаундинга — возможность для пользователей (в краудфаундинге для них есть специальный термин «бэкеры») голосовать за понравившийся проект с помощью криптовалюты, получая взамен дополнительные бонусы и скидки на токены других проектов.

Выбор оказался удачным: на этапе preICO только за июль собрали более 700 тысяч долларов, а средний чек (ARPPU) составил около $1180. До этого мы также провели «закрытый раунд», где привлекли порядка $140 тысяч — без пиара и маркетинга, только «для своих». Эти деньги пошли на подготовку к ICO-кампании нашей платформы, которое начнется 29 августа 2017 года, а также на ее развитие.

Выбирая тип кампании, нужно подумать не только о различиях, плюсах и минусах, но и о долгосрочных перспективах каждого инструмента. IPO доказало свою надежность и защищено регуляторами. Краудфандинг очень хорошо подходит для предпродажи и продвижения, а также для мелких (до $10 000) кампаний и нишевых проектов (искусство, музыка, литература и т.д.)

А вот с ICO все не так просто. Сейчас это, безусловно, новый и заслуживающий внимания инструмент в мировой экономике. Вопрос в том, что он сейчас находится на вершине волны, за которой в перспективе всего лишь одного года неизбежно последует резкий спад. Все произойдет даже быстрее, если на этом рынке случится два-три громких мошенничества, и тогда дорога фактически будет закрыта для сотен серьезных проектов.

Если этого не произойдет, то через год это будет не менее интересный рынок, и доходность на нем будет не меньшей — но уже для единичных, солидных проектов. Но год — это очень мало, чтобы растить уровень собственной экспертизы тем, кто впервые появляется на этом рынке, поэтому вторыми в списке, кто получит дивиденды от выхода на ICO будут... нет, не инвесторы. Это будут те, кто будет агрегировать нужную информацию со всего рынка и предоставлять свои собственные компетенции для организации кампаний.