По данным счётчика Яндекс.Радар в период с 13 по 19 августа 2018 года доля поисковых запросов «Яндекса» в России впервые превысила долю Google на принадлежащей американской корпорации системе Android — 49,35% против 49,28% соответственно. В дальнейшем небольшой разрыв продолжил нарастать. Независимые от Яндекса счётчики Mail.ru и LiveInterntet победы отечественного поисковика не заметили. По их данным, как и раньше, Google доминирует на Android с долей 65,42% против 33.82% у «Яндекса» по счётчику Mail.ru, и 66.3% против 33.1% по счётчику Li.ru. Следует отметить, что независимые счётчики тоже зафиксировали рост доли «Яндекса», но он значительно меньшего масштаба, чем на Яндекс.Радаре.

Представитель «Яндекса» объяснил «Коммерсанту», что существенное влияние на рост популярности поисковика оказал голосовой помощник «Алиса»: «"Алиса» стала одним из важнейших драйверов органической установки поискового приложения «Яндекса» на мобильные устройства пользователей. С момента запуска «Алисы» и старта рекламной кампании дневная аудитория нашего поискового приложения выросла в два раза".

25 июля 2017 года, за 3 дня до публикации отчётности, «Яндекс» запустил Яндекс.Радар, сервис открытой аналитики для анализа популярности браузеров и поисковых систем в Рунете. 28 июля в отчётности компания перешла на оценку поисковой доли на основании собственных данных. Год назад доля «Яндекса» во II квартале падала по данным Li.ru, однако представители поисковика традиционно списывали падение на технические изменения этого счётчика (они действительно были, однако делали статистику Li.ru точнее, например счётчик научился считать переходы из поискового приложения Google и устранил так называемые «дубли»). Mail.Ru тоже совершенствует свою систему аналитики, например в холдинге научились разделять поисковый трафик и переходы по кликам в ленте рекомендаций Google.

17 апреля 2017 года закончилось противостояние Google с Федеральной антимонопольной службой — корпорация признала, что она оказывала давление на производителей электроники и требовала от них разорвать любые отношения с «Яндексом». Google выразила готовность заплатить символический штраф, а главное согласилась, что теперь любые разработчики в России могут претендовать на предустановку своих приложений на главный экран. В августе того же года, по предписанию ФАС, у мобильного браузера Google Chrome на Android появилось окно выбора поисковика по умолчанию — «Яндекс», Google или Mail.ru. Уже год назад в «Яндексе» зафиксировали рост доли своего поисковика на Android. Следует заметить, что до начала санкций против Google, доля американского поисковика на всех платформах летом традиционно росла, а не падала (что в 2018 зафиксировали все 3 счётчика). В «Яндексе» это связывали с тем, что в сезон отпусков аудитория больше пользуется мобильниками, где позиции россиян были слабее и меньше пользуется компьютерами, где позиции «Яндекса» сильнее.