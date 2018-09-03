Газета The Wall Street Journal 31 августа сообщила о задержании основателя и гендиректора китайского магазина JD.com, миллиардера Лю Цяндуна. Предприниматель был задержан полицией американского штата Миннесота по подозрению в совершении преступления сексуального характера, расследование продолжается, однако Лю выпущен из-под стражи. Китайские интернет-друзья (网友) проделали огромную работу и отыскали инстаграм жертвы, студентки американского университета.
Лайв Тайпинг
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Что-то навеяло ньюеркскими приключениями Стросскана…
Интересно, JD сейчас не ведет переговоры по входу на американский рынок? Или наоборот, о входе американского гиганта на рынок Китая?