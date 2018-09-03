По данным РБК Екатеринбург, в столице Уральского федерального округа крупнейший интернет-магазин России Wildberries подобрал участок площадью 20 гектаров для строительства распределительно-логистического центра (РЛС). С 2004 владельцы Wildberries супруги Бакальчуки продают товары исключительно со складов, которые контролируют сами, однако в 2016-м компаньон Бакальчуков Сергей Ануфриев уточнил для журнала РБК, что этот десяток распределительных центров арендуется, но не принадлежит магазину — что затрудняет установку «тяжелого» оборудования для автоматизации процессов. Лишь в феврале 2018 партнёры Wildberries начали строительство первого собственного для компании РЛС в Подмосковье.

Инвестиции в строительство распределительного центра площадью 145 тыс. кв. м в деревне Коледино городского округа Подольск эксперты оценивали в более чем 3,5 млрд руб (это крупнейший склад в России возводимый под конечного клиента за всю историю рынка складской недвижимости по состоянию на вторую половину 2017 года, общая площадь осваиваемого участка около 25 гектаров). Осенью 2018 завершится первая очередь строительства подмосковного РЛС, плановая дата полного завершения стройки — третий квартал 2019 года.