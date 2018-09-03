OpenNet сообщил о скоропостижной смерти Владимира Бутенко:

29 августа на 57 году жизни в результате сердечного приступа умер Владимир Бутенко, легендарный программист, в 1980-х годах собственноручно написавший первую советскую UNIX-подобную операционную систему MISS для ЭВМ ЕС-10xx, сопоставимую по возможностям с UNIX v7 (включая редактор vi), компилятор Fortran 77 с интегрированной средой разработки и SQL-совместимую СУБД Music. Владимир был одним из активных участников русскоговорящего Linux/Unix-сообщества и известен многим по телеконференциям RU.UNIX.BSD и RU.LINUX. В начале 90-х годов Владимир основал компанию Stalker Software (ныне CommuniGate Systems), выпускающую коммуникационную платформу CommuniGate Pro.