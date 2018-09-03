В мае 2018 бывшее Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифра). Пост отраслевого министра покинул Николай Никифоров (теперь предприниматель в IT-секторе), а новым главой ведомства стал Константин Носков. «Телеспутник» разобрался в последующей «чехарде» — перечислил ушедших «старых» сотрудников и рассказал о новичках, пришедших на освободившиеся посты. Бывшие руководители замы министра и руководители департаментов увольнялись и нанимались непрерывно — в мае, июне, июле и августе.