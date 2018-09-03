Кто работал в бывшем Минсвязи раньше, и кто будет работать в Минцифре сейчас


В мае 2018 бывшее Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифра). Пост отраслевого министра покинул Николай Никифоров (теперь предприниматель в IT-секторе), а новым главой ведомства стал Константин Носков. «Телеспутник» разобрался в последующей «чехарде» — перечислил ушедших «старых» сотрудников и рассказал о новичках, пришедших на освободившиеся посты. Бывшие руководители замы министра и руководители департаментов увольнялись и нанимались непрерывно — в мае, июне, июле и августе.

Перестановки в Минцифре: кто, откуда, куда

В мае этого года Министерство связи и массовых коммуникаций переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (сокращенно — Минцифра). Вслед за сменой названия был отстранен предыдущий и назначен новый министр — после этого в ведомстве началась череда ухода «старых» сотрудников. «Телеспутник» разобрался, кто работал в министерстве раньше и кто будет работать сейчас.

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