Порталу IGN удалось поговорить с программистами Artifact Джипом Барнеттом (Jeep Barnett) и Брендоном Рейнхартом (Brandon Reinhart). Valve прекрасно знает о шутках вроде Half-Life 3 confirmed и предубеждении у аудитории, будто компания ничего не делает и лениво плескается в океане денег, которые генерирует Steam (без учёта продаж загружаемого контента и микроплатежей в 2017 году выручка Steam составила $4,3 млрд). Однако это неправда, уверяет Рейнхарт. По его словам, заблуждение появилось из-за того, что за последние годы Valve вкладывалась в направления, которые не очень заметны для рядовых геймеров. Например, компания взялась за улучшение поддержки пользователей в Steam — это, мол, была очень непростая проблема, и для решения потребовалось довольно много времени и трудовых ресурсов. Однако сейчас, продолжает Рейнхарт, Valve находится в таком положении, в котором она может вновь заняться производством игр, пересказал сюжет StopGame.ru.