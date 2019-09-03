РИА Новости из зала суда сообщили о том, что блогера Владислава Синицу, пишущего под псевдонимом Макс Стеклов, написавшего в августе 2019-го года твит о том, что может произойти с детьми полицейских разгоняющих протестные акции, приговорили к 5 годам реального тюремного срока.
Опубликованный Синицей твит был составлен достаточно аккуратно: формально «Макс Стеклов» ничего не предлагал делать с полицейскими и их детьми, однако по мнению суда, текст мог быть воспринят как инструкция к действию. Синицу признали экстремистом и приговорили к пятилетнему сроку заключения.
Получение реального срока за записи в соцсетях является относительной редкостью: обычно суды находят смягчающие обстоятельства и приговаривают пользователей соцсетей к условным срокам. Пятилетний срок заключения за твит тянет на рекордный.
В конце 2018 года Президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса (возбуждение ненависти или вражды), однако Синицу осудили по «второму пункту» статьи, более тяжкому, подразумевающему длительное лишение свободы.
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Писал бы во ВКонтакте, за него бы заступился Усманов, отделался бы двушечкой, да ещё и условной, скорее всего.
Переходите на отечественное.
Для сравнения: чувак не только призывал к насильственным действиям в отношении группы лиц, но и делал самопальные взрывные устройства
И за это получил меньше двух лет: https://www.mk.ru/video/2019/06/05/za-prizyvy-v-socseti-i-sborku-vzryvnykh-ustroystv-poluchil-srok.html
Странно, что он еще наркотики не делал у себя дома, плохо полицейские работают, человек есть, а статей мало навешали…
Человек попал под второй пункт, не декриминализированный.
Если бы призывал избивать детей не согласных с выборами, наградили бы квартирой
Если бы Квачков не промахнулся тогда, стал бы народным героем, а так просто бывший зэк. В данном же случае награда уже нашла героя, который однако не стал и никогда не станет народным. Редко, когда два совершенно независимых события: 1 протесты по поводу того как вождь капиталистов олигархов пу5 не пускает английских американских и немецких олигархов к своим скважинам, 2 избиения протестантов — поклонников западных олигархов узурпаторов, которые претендуют на скважины пу5 и его друзей приводят к таким скромным результатам: стадо явно не хочет идти на заклание, буйных единицы, сравните с кол-вом добровольцев, поехавших воевать на Донбас. Этот же упырёк, уже может просить политического убежища в США, а там он уже объяснит неграм и мексам свои права и легко отстоит любую свою точку зрения, кроме призывов мочить чужих детишек за то что их папаши мнут топчущих не их плитку, у этого перчика было много человеко ненавистных твитов, так что в США, с их толерастией и гомоприязнью ему будет где развернуться.
>сравните с кол-вом добровольцев, поехавших воевать на Донбас.
Русские люди всегда были идейными, без разницы, в какую именно идею они верят, у нас всегда найдется приличная масса пассионариев, которые будут яростно бороться хоть с врагами коммунизма, хоть с врагами православия и империи.
А уж защитить братьев славян (пофиг, что от славян), так это вообще святое.
Но играться с пассионариями очень опасно, тем более так коряво, как это делается на Донбассе.
Вдруг ветеранам Донбаса, которые без страха и упрека, начнет приходить в голову очевидная мысль, что Донбасс и Крым Путин затеял, чтобы Украина истекая кровью не могла продемонстрировать россиянам преимущества западной модели развития.
Иначе олигархам РФ в гонке с Украиной по качеству жизни пришлось бы щедро делиться с населением нефтебаксами.
Эта мирная гонка вылилась бы в кратное уменьшение длинны яхт, а так всегда можно сказать, дорогие рассеяне, затяните пояса потуже, а то как на Украине все будет.
Как только ветераны поймут эту очевидную мысль, они станут врагами олигархов и их представителя — Путина, вряд ли можно будет найти более злых врагов.
кстати, да.
Светлов: Сам подсудимый себя виновным не признал: блогер настаивает, что его слова были вырваны из контекста.
Круглов: В ходе следствия подозреваемый полностью признал свою вину.
Есть вообще идея, как на него вообще вышли? Как связали учетку в твиттере и персонажа IRL? Насколько я знаю, Твиттер как резидент США, посылает все российские ментовские запросы в пешее эротическое.
Сдается мне, что дурачок просто раскрыл сам себя, потому что был любитель митингов, где его и прихватили с мобильником, на котором нашли эту самую злополучную учетку твиттера.
Но более всего меня изумляют идиотические российские СМИ: они высер не слишком морально здорового человека за несколько суток превратили в подробную инструкцию и чуть ли не национальную идею. И если ранее полицейским было относительно нечего опасаться, то теперь, когда идея пошла в народ и растиражирована на каждом углу, полагаю, что опасаться появился резон.
Более глупейшего способа поджечь под собой землю у представителей власти вряд ли можно было придумать. И какой пиарщик с бодуна решил, что 5 лет заключения напугают народ? Когда человек решается на убийство человека, любое грядущее наказание он воспринимает как сопутствующий ущерб либо вообще о нем не думает.
Я даже не могу сказать на чьей я стороне, хотя несколько моих товарищей и воевали на Донбассе, слава богу никто не погиб, правда товарищи такие, что они будут воевать везде, пока не погибнут :) Благо сейчас, родина наконец дала возможность проявить себя, впрочем как и поклонникам ыгил, так и пассионарным, я же слегка удивился тому, что при стагнации и приближению к распаду, о котором заявляют даже не склонные к катастрофическим прогнозам человечки, представители властной вертикали, никак не определяться с оппозиций популярной у народа, ведь в качестве оппозиции рассматривать естественную смерть пу5 и дальнейшую борьбу под ковром, с целью занять пост, крайне тупо, в провинциях будет бунты, которые могут превести к развалу и России, с экономикой (ценой на бензин и электричеством надо что то делать), не говоря уже про платные дороги и прочие, еб.низмы режима пу5. Текущая же оппозиционеры выглядят не как яркие чиполины, а как тупые упыри без берегов и краёв даже в понимании бродячих собак, тот самый случай, когда массам сложно будет определиться кого первыми вешать на фонарях представителей власти бандита — чиновника или бандита — олигарха или их разоблачителей предателей родины и борцов со здравым смыслом.
ps. Писал я очень быстро, но с правками поэтому окончания кое где не согласованы.
Возможность предложить разумную альтернативу этому бардаку была, фирма таллес поставляла прицелы для наших танков немцы делали танкодромы, отстаивать свою точку зрения в виде начала войны с американцами у них под боком на украине это какой то стрём, хотя они спокойно сносили протравку ющенко, бандитов шныряющих по европе из бывшего СССР и прочие наши шалости. Войну же с американцами мы традиционно вели в никарагуа, колумбии, сальвадоре, гондурасе, гренаде, чили, да пусть даже в мексике, а с бриташками в северной ирландии. Но увы мы никак не можем создать Ми5 или ЦРУ способную истребить верхушку власти в соседней области, поубивать всех лидеров не нужной нам позиции, тех что нельзя подкупить и так далее, работники разведки на поверку оказываются тупыми нищими и неудачниками, склонными к воровству денег выделенных на подвиги (подкуп и другие спецмероприятия) всё выглядит как дикий балаган, в этом смысле призвать на войну пассионариев, чтобы они перемолотили пол соседней области (украины) и расчистили поляну для строительства автодороги берлин — анкоридж, конечно выход, но не проще ли наладить контроль детекторами лжи раз в неделю работающего в полях стада с целью не допущения безобразий, ротацию кадров на местах, а не так героически бороться с тупостью и жадностью, а раз уж боремся то где мать вашу авиация у ополченцев? Боевые вертолёты и штурмовики? — что в ДНР нет денег на покупку их у бразилии?
ps. можно и проще и короче написать не белоруссию пора присоединять, а самим вступать в евросоюз и в зону евро, пока мы частями не вступли в зону юаня и доллара и уже упомянутого евро (хотя кто ж им тогда даст).
Зачем сажать каких то клинических идиотов если можно вместо этого выписать принудительных работ в детдоме со слепоглухонемыми от рождения (пусть посмотрит для чего ему глаза и уши даны дебилу) — идея не моя невзорова (хотя тот говорит про детские сады с детьми росгвардейцев) не проще ли один раз забыть пустить на родину овального? ссср долбоящеров ничему не научил? Полетел в австрию в турне по виллам дружбанов обратно не пустили и всё … протест иссяк, несите следующего протестанта или пусть как брат повешенного за терроризм из-за границы руководит движением, но нет, обязательно надо насобирать по улицам всякий сброд посадить их и долго нудно и главное кромешно тупо обсасывать эту тему.
Этот чувак не слабоумный и не новичок, он писал посты про «изнасиловать, убить и зарыть в лесополосе» довольно долго — скорее всего потому, что был в какой-то группе про серийных убийц. Я попросил в Крибруме найти следы этого, пока не нашли. Вероятно, сидел там под ником.
Но лексика вся оттуда.
Поэтому он вообще, возможно, не понимал, а чо такова. Потому в этой замкнутой социальной капсуле это было нормально.
Отличный анализ ситуации от иудея (под вопросом) леворадикального (точна)
>в качестве оппозиции рассматривать естественную смерть пу5
Путин сильный политик, хоть и деградирует, до его физической кончины смысла что-то обсуждать нет, это такой Александр III, когда на сцену выйдет николай2 появятся варианты.
>а раз уж боремся то где мать вашу авиация у ополченцев?
Вы так ничего не поняли.
Стоит задача, чтобы Украина оставалась суверенна, но истекала кровью, а не была захвачена ополченцами.
Если Украина перейдет под тотальный контроль кремля, то с яхтами придется распрощаться, так как придется тратить нефтебаксы и на Украину и на саму РФ многократно больше.
А так все хокей, держим Украину как бы под контролем ЕС и США, но не отпускаем ее окончательно, вогнав ей в спину крюк.
Убиваем таким образом двух зайцев, не даем им возможность показать альтернативу успешного развития и свой плебс держим в черном теле, показывая ему пальцем на Украину, хотите чтобы как там все было?
У руля не имперцы стоят и не совки с обещанием СССР 2.0, как бы они не пытались внушить обратное, у роля стоят обычные лавочники, которые хотят иметь большие яхты и красиво тусоваться, ездить на роллсройсах, пусть и под православной маркой, почему-то написанной латиницей…
У текущей элиты нет большой цели, ее главная цель удержать власть любой ценой, для этого надо всем все обещать, но потом.
и т. д.
Коммунистам социализм и плановую экономику, националистам империю, либералам навального
Все как обычно, разделяй и властвуй, куй яхту пока плебс зявальник раскрыл.
Если посмотреть на ситуацию без эмоций, то текущий строй вполне укладывается в общемировые тренды, кажется, что надо просто чуть-чуть его подретушировать, сделать чище суды, полицию
и т. д. и заживем.
Но нет, не заживем, у нас слишком низкопроизводительная экономика в пересчете на один квадратный метр и одного человека и слишком сильные соседи.
Мы не можем себе позволить такую же систему как у соседей, с ней мы автоматически им проиграем, т.е. погибнем, из Россию сделают Африку, чтобы бесплатно выкачивать ресурсы, а население рассосется по соседним центрам силы.
Мы должны иметь более прогрессивную общественно-политическую систему, чтобы нивелировать более низкую продуктивность экономики.
Т.е. мы не должны пытаться догнать условный запад или Китай, мы должны сделать скачок и обогнать их.
Из чего можно сделать вывод, что условный Александар III (нынешний Путин), который законсервировал все, более вреден для страны, чем николай2, который отрыл возможности для стремительных изменений. Как брежнев был вреднее горбачева.
Денис, я то как раз всё понял, но даже в первых рядах в цирке или на гладиаторской арене, бывает удивительно скучно, без авиации окопная война, кем бы она не была развязана к каким бы жертвам не вела, это какое то унылое бесцельное копание могил аля начало первой мировой. Даже войну исполнить нормально не могут вот, что я хотел сказать, для чего бы бы войнушка не нужна была, исполнена на 1- по всем параметрам, мое мнение осталось прежним тупые косорукие сказочники. То что пу5 скоро сыграет в ящик, я не говорил, просто и тут мы видим, хронически уже одни тупые рожи, они изначально вокруг ельцина все тусовались, но по прошествии лет умнее от этого не стали.
Чувачок до этого уже писал про желание изнасиловать (и просто труп и детей), и стебался в стиле «ваши дети — мое мясо, хрен вы меня найдете».
Инет пестрит скринами, удивительно что все еще есть люди, что сочувствуют извращенцу.
Издеваешься, что ли? То есть русский человек из какого-то иного материала сделан, нежели китайский или американский? И работать с полной отдачей, работать грамотно и слаженно у нас не умеет никто? А как ты считаешь, какова социальная структура народа в США и Китае? Ну сколько у них того же управляемого быдла, синих воротничков, белых воротничков и талантливых администраторов?
Ну разумеется можно процесс остановить, повернуть вспять, отыграть позиции и даже преуспеть. Нужно лишь искренне этого захотеть, и начать что-то делать, и что немаловажно — увлечь за собой наиболее активных людей.
Старичье у руля страны так боится потерять свои миллиарды, что будет держаться до последнего, а потом постарается передать своим детям этот руль — только вот дети элиты в большей степени ориентированы на Запад, Россия им малоинтересна. А я бы предложил просто взять и бросить все, на произвол судьбы. Поверьте, в России найдутся люди, которые через несколько социальных трансформаций подхватят управление страной и наведут здесь нормальный менеджмент.