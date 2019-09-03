РИА Новости из зала суда сообщили о том, что блогера Владислава Синицу, пишущего под псевдонимом Макс Стеклов, написавшего в августе 2019-го года твит о том, что может произойти с детьми полицейских разгоняющих протестные акции, приговорили к 5 годам реального тюремного срока.

Опубликованный Синицей твит был составлен достаточно аккуратно: формально «Макс Стеклов» ничего не предлагал делать с полицейскими и их детьми, однако по мнению суда, текст мог быть воспринят как инструкция к действию. Синицу признали экстремистом и приговорили к пятилетнему сроку заключения.

Получение реального срока за записи в соцсетях является относительной редкостью: обычно суды находят смягчающие обстоятельства и приговаривают пользователей соцсетей к условным срокам. Пятилетний срок заключения за твит тянет на рекордный.

В конце 2018 года Президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса (возбуждение ненависти или вражды), однако Синицу осудили по «второму пункту» статьи, более тяжкому, подразумевающему длительное лишение свободы.