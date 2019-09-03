Материнская компания российского «Вымпелкома» (бренд «Билайн») раскрыла новую стратегию развития. Veon намерен усилить развивитие вне телекоммуникационной отрасли, в частности холдинг завил, что намерен покупать и развивать технологии big data и искусственного интеллекта.
По итогам 2018 года у «Билайна» третий год снижается абонентская база, тенденция сохранилась и по итогам II квартала 2019. В начале года оператор был намерен заняться финтех или усилить AdTech сегменты бизнеса (продажа обезличенных данных об абонентах). Вышеупомянутое стратегическое направление big data «Билайн» запустил ещё в 2013.
В январе Veon закрыл одноимённый коммуникационный комбайн. Составить конкуренцию привычным мессенджерам у мобильного приложения, стоившего до $100 млн в год, не получилось.
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В переводе на русский: в телекоме у «Билайна» всё плохо, эту ситуацию менеджмент выправить не может, поэтому фонтанирует новыми идеями, не имеющими отношения к основной деятельности.
Нам бы всем так плохо было, как Билайну в телекоме. Но будущее невнятное, конечно. Ну ничего — с умными телевизорами у них вроде что-то срасталось.
А кто им мешал работать как МТС или Мегафон?
Угу. Консультант в оф. салоне не смогла пояснить причину списаний со счета, порекомендовав обратиться на горячую линию. На «горячей линии» я 1 час 20 минут слушал музыку. Это какой-то антирекорд.