Материнская компания российского «Вымпелкома» (бренд «Билайн») раскрыла новую стратегию развития. Veon намерен усилить развивитие вне телекоммуникационной отрасли, в частности холдинг завил, что намерен покупать и развивать технологии big data и искусственного интеллекта.

По итогам 2018 года у «Билайна» третий год снижается абонентская база, тенденция сохранилась и по итогам II квартала 2019. В начале года оператор был намерен заняться финтех или усилить AdTech сегменты бизнеса (продажа обезличенных данных об абонентах). Вышеупомянутое стратегическое направление big data «Билайн» запустил ещё в 2013.

В январе Veon закрыл одноимённый коммуникационный комбайн. Составить конкуренцию привычным мессенджерам у мобильного приложения, стоившего до $100 млн в год, не получилось.