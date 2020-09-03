В социальной сети Facebook произошла переписка между недовольным пользователем Яндекс.Лавки (Антон Красовский) и директором «Лавки» (Илья Красильщик)

Long story short: Антон Красовский сделал заказ в «Лавке», но не получил его.

При обращении в техподдержку ему сказали, цитата по Красовскому: «Курьер сказал, что заказ доставлен»

После вынесения данного инцидента в публичное поле выяснилось:

— курьер встретил человека, который сказал «О, это мой заказ"

— и отдал заказ ему

После этого заказ Красовскому пересобрали и отправили, за вычетом некоторых завершившихся позиций

То есть, на текущий момент техподдержка Яндекс.Лавки без пинка из Facebook со стороны популярного пользователя не видит проблемы в том, что курьер говорит, что заказ был доставлен, а клиент говорит, что заказ он не получал.