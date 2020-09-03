Издание «Ведомости» 3-го сентября 2020-го года выпустило материал под заголовком «С продаж на Avito будут брать налоги», где постулировалось, цитата:

«Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, указало Министерство финансов. При этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара»

О том, где именно и в связи с чем это указало Министерство финансов и что в связи с этим надо делать Avito, его пользователям, да и пользователям других площадок для продажи личных вещей после публикации этой сногсшибательной статьи — «Ведомости» не сообщили. На самом же деле, налогообложение «на общих основаниях» включает в себя налоговый вычет на сумму, потраченную на покупку вещи, с которой никакого НДФЛ платить не надо. Поэтому, поскольку в большинстве случаев вещи на Avito (и других онлайн-площадках) продаются по более низкой цене по сравнению с ценой покупки, никакой обязанности по уплате налогов во львином числе сделок прошедших через Avito не возникает, как и возможности забрать в бюджет 13% денег от оборота сделок на торговых площадках.

В результате Минфин через «Коммерсантъ» донёс до общественности, что никаких новых планов по сбору налогов продавцов с Avito и других площадок у министерства нет.