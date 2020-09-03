Медиа и инфлюэнсеры заговорили об «исходе» высокотехнологичных компаний Белоруссии в другие юрисдикции. Создатель сервиса управления проектами Targetprocess написал, что уголовное дело против основателя PandaDoc станет «выстрелом из стартового пистолета». Уголовное дело на Микиту Микадо действительно завели -- по статье 210 УК РБ пункт 4 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), «5−12 лет лишения свободы». Фаундеры PandaDoc организовали сбор средств для силовиков, которые уволятся из-за нежелания подавлять акции протеста. К началу сентября они получили почти 600 заявок, по которым произвели 26 выплат.
Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс рассказал на заседании правительства, что его ведомство получило 21 обращение от белорусских IT-компаний, которые хотят переехать в Литву. Пока компаниям с трудом удаётся такая релокация -- местные банки отказываются открывать им счета из-за борьбы с отмыванием денег. Синкявичюс попросил принять закон, разрешающий иностранным юрлицам заводить счета в банках. Другие чиновники тоже рассказали о предпринимаемых и необходимых мерах для упрощения переезда в Литву граждан и компаний Белоруссии.
«Коммерсант» передаёт, что у рекрутинговых компаний в 5 раз выросло количество обращений белорусских разработчиков, которые хотят устроиться в российские компании -- раньше их было 5% от всего потока, теперь 25%.
Официально в белорусских IT-компаниях о планах по релокации пока не говорят, но интерес к переезду подтверждают их сотрудники, опрошенные «Ъ». Один из собеседников «Ъ» полагает, что в целом около 70% белорусских разработчиков сейчас задумываются о поиске работы за границей.
Впрочем, под «заграницей» имеется в виду в первую очередь не Россия, а Европа -- Литва, Эстония, Польша.
Основатель занимающейся интернетом вещей компании Iomico провёл в LinkedIn опрос касательно релокации IT-компаний из Белоруссии. Он обработал результаты опроса так, чтобы учитывались голоса только представителей местных IT-компаний, и только одного человека от компании.
«В процессе релокейта всех сотрудников» оказалось 2% компаний, «в процессе релокейта части сотрудников» -- чуть больше 10%. Почти 20% «начали искать возможности для релокейта сотрудников».
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Происходящее в белорусской IT-тусовке весьма неординарно и идет в разрез с многолетними трендами и локальными традициями. Возможно это связано со сменой поколений, и новое поколение более мобильно и готово к переездам.
В былые годы вытащить белоруса айтишника на работу другую страну было довольно трудно. Люди соглашались на длительные командировки, но были категорически настроены против переезда на постоянное жительство. И их можно было понять — по белорусским меркам зарплаты у профессионалов весьма неплохие и обеспечивают им вполне комфортную жизнь в Минске. Да, в Москве или в Европе можно зарабатывать больше, но и расходы на жизнь там много выше.
Относительная скука и однообразность жизни в Минске всегда компенсировались именно спокойствием и безопасностью. Не думаю, что сейчас что-то прям кардинально поменялось — есть эмоции и высокая вовлеченность IT-сектора в политику. Страсти поутихнут, а рутина возьмет свое. Конечно, сами компании, находясь под давлением своих западных клиентов и получив какие-то льготы (в части хотя бы открытия счетов) могут переместить головные офисы в Литву или Польшу, но перетащить туда же много разработчиков у них не получится, если только на улицах Минска не воцарится хаос и вакханалия.
Согласен с комментарием. Лукашенко оценивал экспорт IT в $2 млрд, а весь сектор, включая информационные и телекоммуникационные сегменты в $2,5 млрд Для небольшой республики солидная цифра, но существенно уступающая по налоговым сборам (льготный режим). В структуре экспорта страны практически незаметна
P. S. Насчёт белорусских специалистов (front-end, back-end) в Москве сложилось в основном негативное впечатление. Много хотят получать, но исходные навыки средние. С таким же успехом можно нанять украинцев и дешевле. При корпоративном заказе из РФ местные компании ставят ценник на уровне миллионников и столиц РФ. По фриланс рынку такие же кидалы, как и все.
https://oec.world/en/profile/country/blr
Батька на «трубе» больше поднимает :) Часть программистов скорей всего могут переехать в Польшу, Россию, Германию и Нидерланды, реже в США, если очень захотят. Самой республике IT сектор не нужен — крайне низкая интеграция во все сектора бизнеса, государства и общества.
Латвию незаслуженно забыли упомянуть. А тут дан зелёный свет на оформление стартаперских видов на жительство для белорусских IT компаний. Они единственные, сейчас, кто в условиях ковида, может получить визу D для въезда.
Об этом не пишут обычно, рассказывая о прелестях релокации из Беларуси. Но по банковским правилам ЕС компаниям с белорусскими учредителями почти невозможно открыть счета. Беларусь не является членом ФАТФ, а для банков это красный флажок. Вот тупо не открывают и все.
Только поддержка на политическом уровне и по политическим мотивам позволяет это преодолеть. Была довольно смешная история на этот счет. Вот все белорусские оппозиционеры, они блуждали по Европам и никто им счета не открывал даже как физ. лицам. А «помощь» же надо как-то получать. Ну в итоге в Европе посовещались и назначили литовские банки — те получив политическую указивку перечисленным лицам счета открыли. А через некоторое время тупо по закону ответили на запросы из Беларуси, которые пришли на основании международных соглашений и слили всех режиму. Им потом неуплату налогов и шили на основании этих ответов из литовских банков.