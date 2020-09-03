Медиа и инфлюэнсеры заговорили об «исходе» высокотехнологичных компаний Белоруссии в другие юрисдикции. Создатель сервиса управления проектами Targetprocess написал, что уголовное дело против основателя PandaDoc станет «выстрелом из стартового пистолета». Уголовное дело на Микиту Микадо действительно завели -- по статье 210 УК РБ пункт 4 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), «5−12 лет лишения свободы». Фаундеры PandaDoc организовали сбор средств для силовиков, которые уволятся из-за нежелания подавлять акции протеста. К началу сентября они получили почти 600 заявок, по которым произвели 26 выплат.

Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс рассказал на заседании правительства, что его ведомство получило 21 обращение от белорусских IT-компаний, которые хотят переехать в Литву. Пока компаниям с трудом удаётся такая релокация -- местные банки отказываются открывать им счета из-за борьбы с отмыванием денег. Синкявичюс попросил принять закон, разрешающий иностранным юрлицам заводить счета в банках. Другие чиновники тоже рассказали о предпринимаемых и необходимых мерах для упрощения переезда в Литву граждан и компаний Белоруссии.

«Коммерсант» передаёт, что у рекрутинговых компаний в 5 раз выросло количество обращений белорусских разработчиков, которые хотят устроиться в российские компании -- раньше их было 5% от всего потока, теперь 25%.

Официально в белорусских IT-компаниях о планах по релокации пока не говорят, но интерес к переезду подтверждают их сотрудники, опрошенные «Ъ». Один из собеседников «Ъ» полагает, что в целом около 70% белорусских разработчиков сейчас задумываются о поиске работы за границей.

Впрочем, под «заграницей» имеется в виду в первую очередь не Россия, а Европа -- Литва, Эстония, Польша.

Основатель занимающейся интернетом вещей компании Iomico провёл в LinkedIn опрос касательно релокации IT-компаний из Белоруссии. Он обработал результаты опроса так, чтобы учитывались голоса только представителей местных IT-компаний, и только одного человека от компании.

«В процессе релокейта всех сотрудников» оказалось 2% компаний, «в процессе релокейта части сотрудников» -- чуть больше 10%. Почти 20% «начали искать возможности для релокейта сотрудников».