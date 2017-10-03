Шведская компания Telia собирается продать весь свой пакет в «Мегафоне» несколькими траншами. Сейчас она выставила на продажу 38,5 млн акций (6,2% капитала) российского оператора. Об этом сообщает «Интерфакс». В Telia объясняют свое решение стратегией, предполагающей фокусирование на развитии бизнеса в странах Северной Европы и Балтии. Общая доля Telia в «Мегафоне» до размещения составляла около 25,2%.