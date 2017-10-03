Онлайн-сервис OneTwoTrip запустил приложение для бронирования отелей и покупки билетов во «ВКонтакте». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сервиса. Приложение будет доступно для групп, страниц встреч и публичных страниц в виде кнопки «Хочу в путешествие». Условия сотрудничества заключаются в разделении доходов, пропорция не известна. Также по словам издания, участники рынка сомневаются в успехе такого проекта.

«Настолько интегрированных в соцсеть приложений о туризме и путешествиях на нашей платформе еще не было», отметили во ВК. Представители онлайн-сервиса пока не прогнозируют, насколько запуск приложения на платформе соцсети может повлиять на продажи travel-продуктов.

«Мы уже видим, что администраторы профильных для нас групп часто размещают в своих постах партнерские ссылки. Интерес к монетизации своей аудитории у них есть, в том числе за счет продажи travel-продуктов. Но наш опыт показывает, что переход на стороннюю площадку всегда ведет к серьезным провалам в конверсии. Бесшовность интеграции, как в случае приложения OneTwoTrip для «ВКонтакте», позволит этого избежать», - рассказали в компании.