Министерство транспорта объявило конкурс на перевод ведомства с решений компании Microsoft на российские разработки, следует из конкурсной документации, размещённой на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта — 54,8 млн рублей. В качестве ОС ведомство планирует использовать операционные системы «Альт рабочая станция» и «Альт сервер» от компании «Базальт СПО», а в качестве офисного пакета — «МойОфис» от «Новых облачных технологий».