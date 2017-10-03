Рекламодатели получили возможность добавлять в карточку организации в сервисе Яндекс.Карты рекламу товаров с указанием их стоимости. Одним из первых опцию протестировала фастфуд-сеть Burger King. В ходе тестирования пользователи стали на 35% больше взаимодействовать с карточками, утверждают в «Яндексе». Стоимость рекламы с указанием цен в Яндекс.Картах не отличается от обычного размещения.

В июле Я.Карты начали указывать уровень цен для общепита, парикмахерских и прочих заведений. Таким образом «Яндекс» догоняет своих конкурентов, которые обладают более полной информацией о городах. Например, у 2ГИС информация о среднем чеке на картах появилась ещё пять лет назад.