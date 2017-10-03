Правительство внесло в Думу законопроект, отменяющий зависимость страховой нагрузки на малый бизнес от уровня МРОТ. Предлагается установить новый фиксированный размер взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование для ИП без наемных работников. Эти платежи больше не будут зависеть от минимального размера оплаты труда (МРОТ), но будут ежегодно индексироваться по решениям правительства. Законопроект устанавливает фиксированный взнос для ИП в размере 26 545 рублей на пенсионное страхование и 5840 рублей на медицинское страхование — итого 32 400 рублей.