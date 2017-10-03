Этой осенью продавец электроинструмента и других товаров для ремонта «220 Вольт» открывает магазины в Казахстане. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на представителей компании. 12 октября в Астане откроется первый магазин, вторая точка будет открыта в Атырау до конца года. В 2018 году «220 Вольт» также планирует открыть магазины в Армении, Киргизии, на Украине и еще 10 магазинов по франшизе в Казахстане. В Казахстане через 3 года компания планирует занять 18% DIY-рынка. Ритейлер оценивает его в половину российского рынка, объём которого составляет 1,33 трлн рублей.