Мобильный оператор Yota обновил линейку для смартфонов и дал своим клиентам возможность самим настроить оптимальный тарифный план. Как и прежде, все услуги связи доступны из одного приложения. Только теперь они стали еще более гибкими.

Услугами сотовой связи можно пользоваться по-разному. Кто-то активно использует мобильный интернет и мало разговаривает, а кто-то тратит большое количество минут на телефонную связь, изредка проверяя почту и мессенджеры. Одни абоненты не могут обойтись без SMS, а другие и вовсе забыли об их существовании. У каждого из нас свои потребности, и сформированные операторами пакеты услуг могут их не учитывать. Yota предлагает своим клиентам самим создать оптимальный тариф и выбрать нужное им количество минут для разговоров, гигабайт интернета и SMS. При необходимости план всегда можно изменить несколькими кликами в приложении.

Как собрать свой тарифный план в Yota?

Новый подход Yota к формированию тарифного плана напоминает конструктор. Он состоит из четырех элементов. Первая часть, базовая — это минуты, которые являются фундаментом тарифа. Это обязательная часть, без которой нельзя сформировать свой тарифный план. Остальное — надстройка, которой можно гибко управлять, подбирая оптимальное соотношение.

Чтобы собрать индивидуальный тариф, определитесь с тем, как часто вы звоните, для каких целей используете интернет и общаетесь ли с помощью SMS-сообщений. Получив примерное представление о статистике использования смартфона, вы наконец сможете выбрать свой идеальный тарифный план.

Шаг первый — выбор количества минут

Для начала необходимо узнать, каков ваш средний расход минут на разговоры. Это можно легко сделать с помощью статистики, которую ведет большинство смартфонов.

Узнав своих расходы, можно приступать к выбору оптимального количества минут для разговоров. Минимальный объем зависит от региона подключения (например, в Москве точка отсчета — 200 минут), максимальный ограничен 5 000 минут.

Шаг второй — настройка SMS

Безлимитный пакет SMS-сообщений обойдется пользователю в 50 рублей в месяц. Можно выбрать вариант с поштучной оплатой — 2,5 рубля за каждое.

Шаг третий — выбор приложений с безлимитным трафиком

В 2016 году каждый сотовый абонент в России тратил ежемесячно около 1,13 Гб мобильного интернета. По данным за первый квартал 2017 года, абоненты стали ещё активнее — средний расход вырос до 1,5 гигабайт. Пользователи моложе 35 лет, которые наиболее активно пользуются мобильных интернетом, проводят большую часть времени в социальных сетях и мессенджерах.

Для наибольшей оптимизации расхода мобильного трафика Yota предлагает клиентам безлимитные мобильные приложения без ограничений скорости, включая отправку и получение фото-, видео- и аудиофайлов. Выбранные приложения не расходуют пакет гигабайт даже при открытии через браузер. Их можно подключить в любой момент: услуга будет действовать до конца действия пакета и автоматически продлеваться вместе с ним каждые 30 дней. Если вы не захотите больше пользоваться каким-то приложением, всего в пару кликов можно запланировать его отключение со следующего периода.

Шаг четвертый — выбор объема трафика

Для определения нужного объема трафика мобильного интернета важно понимать свои стандартные потребности. Эту статистику, как и информацию о потраченных на разговоры минутах, так же легко можно посмотреть в настройках смартфона.

После того как вы определитесь с нужным объемом гигабайт и вычтете из него трафик социальных сетей и мессенджеров с безлимитом, индивидуальный тарифный план будет готов.

Минимальный объем трафика зависит от региона подключения к оператору и может варьироваться от 1 до 5 Гб (в Москве, например, минимум начинается от 2 Гб). Максимальный пакет включает в себя 30 Гб.

Если в течение месяца трафик закончится, дополнительный гигабайт можно тут же добавить за 100 рублей и запланировать на следующий месяц объем побольше.

Готово!

Всего четыре шага — и идеальный тарифный план готов. Он учитывает все особенности использования вашего смартфона, позволяет оптимизировать расходы и гибко управлять параметрами с помощью нескольких кликов в приложении. Ведь это именно то, чего мы ожидаем от мобильного оператора, изучая линейку готовых «усредненных» тарифов.

Как подключить конструктор Yota?

Для этого достаточно собрать собственный тариф на сайте или в мобильном приложении Yota и заказать SIM-карту. После получения карты вы сможете начать пользоваться связью. Контролировать расходы и менять услуги можно будет в приложении.

Бонус: Привяжите банковскую карту для оплаты вашего тарифа и в первый месяц Yota подарит вам скидку на связь до 50%.

Абоненты других мобильных операторов могут перейти в Yota со своим номером (подробнее об условиях переноса номера — здесь), а тем, кто уже является клиентом Yota, достаточно написать в чат мобильного оператора и оформить заявление о переходе на новую линейку.