Reuters запустил обновленную платформу дистрибуции цифрового контента Reuters Connect, сделав ставку на продажу в первую очередь видеоконтента СМИ и блогерам,. Журналисты, работающие на различных платформах онлайн-видео, могут покупать новостной видеоконтент от самого Reuters, BBC News и различных локальных медиа, к примеру, AFRICA24, видео о жизни знаменитостей от Hollywood TV и Variety, спортивный видеоконтент от USA Today Sports и т. д.

Для традиционных СМИ созданная агентством платформа предлагает UGC-контент, собранный в том числе компанией Jukin Media, обладающей правами на около 1,5 млрд пользовательских роликов в месяц. Также Reuters Connect предлагает базу инфографики и круглосуточную онлайн-поддержку редакторов агентства.

Летом 2016 года Reuters проводил исследование предпочтений интернет-пользователей и пришел к очевидному выводу, что они не смотрят новости, 75% респондентов в мире признали, что им почти не интересен традиционный новостной формат и они предпочитают короткие эмоциональные ролики, не обязательно вообще сообщающие что-то новое.