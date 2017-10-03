МТС купила контрольный пакет, 50,82%, в разработчике ПО для розничной торговли «Облачный ритейл» (бренд LiteBox) за 620 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей сотового оператора.

В сумму сделки входит долг компании в размере 30 млн рублей, 420 млн рублей инвестиций в ее капитал на развитие бизнеса и 170 млн рублей выплат владельцам за увеличение доли МТС до контрольной. Кроме того, компания заключила с акционерами LiteBox соглашение, согласно которому по требованию миноритариев «Облачного ритейла» МТС должна будет выкупить их доли по цене, зависящей от результатов бизнеса стартапа по итогам 2019 года.

После завершения сделки оператор будет поставлять готовые решения для кассового обслуживания бизнес-клиентов, в том числе предложит кассовый терминал МТС.Касса для автоматизации торговой деятельности предприятия.

«В ближайшее время нашим клиентам будут доступны недорогие мобильные кассы с выходом в облачное ПО через интернет. А за счет синергии с родственным МТС-банком мы также предложим предприятиям комплексное кассовое обслуживание с полным набором банковских услуг», — рассказал вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев.