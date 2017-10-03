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Почему мы Вас не предупредили заранее?: — спросите Вы. Еще неделю назад мы были уверены, что с легкостью преодолеем эти трудности, как делаем это каждый высокий сезон. Однако, масштаб бизнеса стал сильно большой и легко не получилось это сделать. Мы понимаем как подставляем вас, мы понимаем, что виноваты только мы. И тем не менее, просим Вас еще потерпеть. Сегодня ночью мы практически расчистили склад. Нам на помощь приехали более 100 наших сотрудников и наших франчайзи, за что мы им очень благодарны. Мы используем дополнительные буферные склады, не считаясь с затратами. Мы арендовали дополнительные площади, но они заработают в конце октября. Мы набираем персонал усиленными темпами. И мы освоили ускоренную сортировку груза. Нам надо еще неделю, чтобы пережить эти совсем неприятные времена. Мы верим в Вас и просим поверить в нас.

Дорогие Клиенты, также просим Вас сдавать груз с наклеенными транспортными ярлыками. Печать ярлыков доступна в личном кабинете. Это уменьшит количество не отсортированного груза.

Мы понимаем, что Вы несете потери. Мы сделаем ускоренный алгоритм рассмотрения претензий.