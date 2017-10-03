Коллапс в СДЭК не связан с подключением к Яндекс.Доставке, она пока генерирует мало отправлений


Гендиректор логистической компании СДЭК Леонид Гольдорт прокомментировал в «Оборот.ру» проблемы в работе сортировочного центра. Ранее компания остановила прием заказов по услугам «Экспресс-тяжеловесы», «Магистральный экспресс», «Магистральный супер-экспресс», «Экономичный экспресс» по направлениям из/в Москву и транзитом через Москву. Резкое увеличение грузопотока, а затем коллапс на складах, приблизительно совпали по времени с подключением СДЭК к Яндекс.Доставке. Совместная деятельность началась 26 сентября, работа над интеграцией Яндекс.Доставки и СДЭК длилась полгода.

Сложившаяся ситуация никак не связана с подключением СДЭК к сервису Яндекс.Доставка: он пока что имеет минимальную долю в структуре наших отправлений, — утверждает гендиректор СДЭК Леонид Гольдорт. —  Компания растет в 3 раза быстрее рынка, и, как известно, любому скачку роста предшествует кризис. Мы столкнулись с нехваткой складских площадей и квалифицированной рабочей силы, что и привело к ситуации с перегрузкой склада в Москве. Сейчас компания предпринимает максимум усилий для того, чтобы разрешить ситуацию. В ночь на 2 сентября [прим. Rоem.ru: так в тексте, вероятно речь о 2 октября] мы практически расчистили склад, используем дополнительные склады, арендовали площади с запасом на высокий сезон, активно набираем людей, ускоренно сортируем груз. В течение недели мы рассчитываем наладить работу склада в Москве.

Ранее клиенты СДЭК получили от логиста письмо с извинениями.

Уважаемые наши Клиенты!

Наверное уже не надо объяснять, так как Вы это увидели первыми, что нас сильно лихорадит уже почти 2 недели.

Основных причин несколько:

  1. Резкое увеличение грузопотока по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно выросли тяжелые отправления, которые не попадают на сортер и обрабатываются вручную. Нас просто завалило. Мы допустили ошибки в планировании ресурсов.
  2. Нехватка квалифицированного персонала, не грузчиков, а кладовщиков и старших кладовщиков, способных думать и брать ответственность за свои решения.
  3. Нехватка складских площадей.
  4. Много несортабельного, не маркированного груза, который увеличил трудозатраты.

    Почему мы Вас не предупредили заранее?: — спросите Вы. Еще неделю назад мы были уверены, что с легкостью преодолеем эти трудности, как делаем это каждый высокий сезон. Однако, масштаб бизнеса стал сильно большой и легко не получилось это сделать. Мы понимаем как подставляем вас, мы понимаем, что виноваты только мы. И тем не менее, просим Вас еще потерпеть. Сегодня ночью мы практически расчистили склад. Нам на помощь приехали более 100 наших сотрудников и наших франчайзи, за что мы им очень благодарны. Мы используем дополнительные буферные склады, не считаясь с затратами. Мы арендовали дополнительные площади, но они заработают в конце октября. Мы набираем персонал усиленными темпами. И мы освоили ускоренную сортировку груза. Нам надо еще неделю, чтобы пережить эти совсем неприятные времена. Мы верим в Вас и просим поверить в нас.

    Дорогие Клиенты, также просим Вас сдавать груз с наклеенными транспортными ярлыками. Печать ярлыков доступна в личном кабинете. Это уменьшит количество не отсортированного груза.

    Мы понимаем, что Вы несете потери. Мы сделаем ускоренный алгоритм рассмотрения претензий.

P. S. Есть только одна позитивная вещь в данной ситуации: мы не прошли хорошо стресс-тест, но мы получим прививку от высокого сезона уже в сентябре и больше не заболеем. Уверены, что последний квартал года мы отработаем хорошо.

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Добавить 3 комментария

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    У меня есть инсайд, они давно пытались начать китайские посылки возить и вот у них наконец получилось с ними договорится, китайцы кинули им на склад море посылок и фактически обрушили им всю сортировку.

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    Владимир Мяу и компания

    как известно, любому скачку роста предшествует кризис

    Хм, а он что-то знает! Я явно живу неправильно.

    мы получим прививку от высокого сезона уже в сентябре и больше не заболеем

    С поправкой на Демидова это звучит как:

    … потому что второго Китая не существует.

    :D

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    Альтер Эго > Денис Демидов контекст

    В пресс-службе СДЭК также уточнили, что конкретного направления, по которому пошел слишком большой поток груза, нет. «Отовсюду понемногу. Стало больше крупногабарита, для работы с которым в таком объеме не предназначен наш сортировочный центр, увеличились потоки по России, из Китая, не хватило людей, поэтому и сложилась такая ситуация в Дзержинском (на сортировочном центре СДЭК)», — поясняют в компании.

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