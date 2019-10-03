Сбербанк сделал официальное заявление:
Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка.
В настоящий момент производится служебное расследование и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия инцидента — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети.
Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов.
Ранее основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян обнаружил на специализированном форуме предложение о продаже базы с данными по 60 млн кредитных карт Сбербанка (действующих и закрытых). Эксперт изучил предоставленные продавцом демо-материалы и убедился, что, по крайней мере, 240 предоставленных записей содержат данные реальных людей, владельцев карточных счетов в Сбербанке. Затем Оганесян обратил внимание «Коммерсанта» на лот. Как убедились и журналисты, данные о сотрудниках редакции в базе тоже совпали с реальными. В базе нашлись сведения о местах работы корреспондентов (в том числе менявшихся за последние 3 года), номера телефонов и карт, данные об операциях и другие верные сведения.
Продавец, получивший бесплатную нативную рекламу в одной из главных газет России, оценивает стоимость одной записи в базе в 5 рублей.
Собеседник «Коммерсанта», близкий к «Банку России», изучил демонстрационные материалы продавца и уверенно заявил, что по крайней мере строки в демо-материалах, представляют из себя «выгрузку базы» Сбербанка. Версию подтвердили специалисты по информационной безопасности:
Информация похожа на выгрузку данных из хранилища кем-то, кто имел административный доступ, «на это косвенно указывает и тот факт, что номера банковских карт в базе не маскированы».
Ашот Оганесян считает, что в продажу на «чёрный рынок» (доступ на форум заблокирован Роскомнадзором) впервые попала «самая большая и подробная база» банковских данных — «набор полей действительно поражает». Эксперт считает, что последствия именно этой утечки окажутся чувствительными для всей отрасли.
В июне 2019 года DeviceLock обнаружила в интернете базу с данными конкурирующих Альфа-банка, ОТП-банка, ХКФ-банка, в базе оказались сведения о 900 тыс. россиян.
Проверками займутся в Роскомнадзоре, ЦБ и, вероятно, в правоохранительных органах. Если в базе найдут данные резидентов или граждан Еевросоюза, банку, по закону о GDPR, придётся уведомить об утечке Еврокомиссию (с весны 2018 года, за небрежное отношение к пользовательским данным, утечки, нарушения регламентов обращения ПД европейцев — бизнес наказывается штрафом до €20 млн или изъятием до 4% годового оборота, европейские правила экстерриториальны).
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Версия у Сбербанка не только «основная», она ещё и достаточно комфортная для Сбера из множества возможных.
«Умышленные преступные действия одного из сотрудников». Почему одного, а не ОПГ из нескольких сотрудников? Почему преступные… На преступника и упадёт вся ответственность? А не халатные, например, где за сотрудником недосмотрели те, кто заведует регламентами в Сбере. Или просто, такое же тоже бывает — сотрудник был очень тупой, за что не судят вообще. И его самого развели третьи лица. Тут вся полнота ответственности падает на безопасников, кадровиков и it-шников банка.
Ещё одна загадка века: зачем продавать базу, стоимостью 300 млн рублей, настолько демонстративно целиком? Очевидно же, что такой жирный лот привлечёт слишком большое внимание к себе, а состоятельных покупателей на него может и не найтись. Вместо того, чтобы продавать нужные мошенникам, социологам и антропологам данные по частям. Не особо выбиваясь за рекордные 900 тысяч записей (их оказалось недостаточно, чтобы даже в подконтрольном ЦБ банке люди обратили внимание на угрозу утечек).