Сбербанк сделал официальное заявление:

Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка. В настоящий момент производится служебное расследование и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия инцидента — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети. Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов.

Ранее основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян обнаружил на специализированном форуме предложение о продаже базы с данными по 60 млн кредитных карт Сбербанка (действующих и закрытых). Эксперт изучил предоставленные продавцом демо-материалы и убедился, что, по крайней мере, 240 предоставленных записей содержат данные реальных людей, владельцев карточных счетов в Сбербанке. Затем Оганесян обратил внимание «Коммерсанта» на лот. Как убедились и журналисты, данные о сотрудниках редакции в базе тоже совпали с реальными. В базе нашлись сведения о местах работы корреспондентов (в том числе менявшихся за последние 3 года), номера телефонов и карт, данные об операциях и другие верные сведения.

Продавец, получивший бесплатную нативную рекламу в одной из главных газет России, оценивает стоимость одной записи в базе в 5 рублей.

Собеседник «Коммерсанта», близкий к «Банку России», изучил демонстрационные материалы продавца и уверенно заявил, что по крайней мере строки в демо-материалах, представляют из себя «выгрузку базы» Сбербанка. Версию подтвердили специалисты по информационной безопасности:

Информация похожа на выгрузку данных из хранилища кем-то, кто имел административный доступ, «на это косвенно указывает и тот факт, что номера банковских карт в базе не маскированы».

Ашот Оганесян считает, что в продажу на «чёрный рынок» (доступ на форум заблокирован Роскомнадзором) впервые попала «самая большая и подробная база» банковских данных — «набор полей действительно поражает». Эксперт считает, что последствия именно этой утечки окажутся чувствительными для всей отрасли.

В июне 2019 года DeviceLock обнаружила в интернете базу с данными конкурирующих Альфа-банка, ОТП-банка, ХКФ-банка, в базе оказались сведения о 900 тыс. россиян.

Проверками займутся в Роскомнадзоре, ЦБ и, вероятно, в правоохранительных органах. Если в базе найдут данные резидентов или граждан Еевросоюза, банку, по закону о GDPR, придётся уведомить об утечке Еврокомиссию (с весны 2018 года, за небрежное отношение к пользовательским данным, утечки, нарушения регламентов обращения ПД европейцев — бизнес наказывается штрафом до €20 млн или изъятием до 4% годового оборота, европейские правила экстерриториальны).