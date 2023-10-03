Российская ГК «Астра» намерена провести IPO на Московской бирже в октябре, следует из сообщения группы. «Листинг и начало торгов акциями компании ожидается в октябре 2023 года. Таким образом, ГК «Астра» может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков инфраструктурного ПО», — говорится в сообщении. В рамках IPO акции предложат действующие акционеры группы. По данным проспекта к IPO, ими являются Денис Фролов и Илья Сивцев, имеющие 80% и 20% голосующих акций эмитента соответственно. Ожидается, что по результатам листинга доля акций компании в свободном обращении составит около 5%. После IPO действующие акционеры сохранят за собой «преобладающую долю в акционерном капитале». Гендиректор ГК «Астра» Илья Сивцев признает, что «огромное влияние» на бизнес компании оказали «уход западных вендоров с российского рынка, усилившийся тренд на импортозамещение и технологический суверенитет, а также существенная поддержка отрасли со стороны государства». Он надеется, что IPO компании поможет обратить внимание инвесторов на российский IT-рынок, «обладающий колоссальным потенциалом роста».

Российский рынок инфраструктурного ПО, на котором работает компания, будет демонстрировать рост в долгосрочной перспективе, следует из отчета Strategy Partners, на который ссылаются в компании. Объем рынка достигнет в 2030 году 270 млрд рублей, продемонстрировав среднегодовой темп роста на уровне 17%. «Из-за одномоментного ухода или приостановки работы на российском рынке ключевых иностранных IT-производителей внутренний рынок инфраструктурного ПО перешел к ускоренному импортозамещению, что создало беспрецедентную возможность роста для российских разработчиков», — говорится в отчете. Инфраструктурное ПО — основополагающий сегмент российского IT-рынка. По итогам 2023 года доля российских разработчиков на рынке инфраструктурного ПО может вырасти до 51% с 36% в 2022 году, превысив долю иностранных компаний. К 2030 году на отечественных игроков может приходиться уже 90% продаж: среднегодовой темп роста продаж российских разработчиков на российском рынке инфраструктурного ПО будет на уровне 31%.