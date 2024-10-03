Компания «Яндекс» на мероприятии для прессы в Москве сообщила о переходе части запросов в режим «Нейро» по умолчанию, когда «Яндекс» для пользователя выглядит как информационная система, ориентированная на генерацию решения, а не просто выдающая информацию, связанную с запросом пользователя.



В первую очередь, компания выделила для таких ответов следующие категории запросов:

Инфосценарии, когда пользователь спрашивает как что-то сделать или о свойствах какого-то объекта. Запросы, связанные с обучением, когда нужна подсказка по решению учебных задач. Поиск товаров и выяснение их характеристик, comparision search трансформировался в goods picking с помощью GPT. Сравнение финансовых продуктов в виде колдунщика, подбирающего депозиты или кредиты под нужный срок и ставку. Медицинские запросы — поиск препаратов, клиник, врачей с учётом отзывов, оставленных о клиниках и врачах.

Если ранее пользователь оставался один на один с предлагаемыми поиском результатами и дальше обрабатывал их самостоятельно и принимал решение тоже самостоятельно, сейчас процессинг описанных в интернете предложений на себя берёт «Яндекс».

Впрочем, этим обновления поиска не ограничились: в поиске появилась вертикаль «С нейро», поиск по фотографиям и их обсуждение. Фактически, поиск «Яндекса» ещё на несколько шагов отдрейфовал в сторону GPT-сервисов других компаний.

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