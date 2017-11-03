Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на более чем 95 млн рублей бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда. Страшнов выступает свидетелем по делу о начислении ему завышенного в 8 раз оклада главы «Почты России». 8 ноября в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на это решение.