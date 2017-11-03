Суд арестовал 95 млн рублей бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова


Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на более чем 95 млн рублей бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда. Страшнов выступает свидетелем по делу о начислении ему завышенного в 8 раз оклада главы «Почты России». 8 ноября в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на это решение.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Этот упырь пустил китайцев на российский рынок, лишив налоговую и таможню сотни миллиардов рублей, плюс дал китайцам тарифы ниже себестоимости, чем вогнал государство в дополнительные убытки еще на десятки миллиардов за несколько лет.

    А у него арестовали только 95 млн.
    Это шутка какая то?
    Да он про это мелочевку вспомнил наверное только после прочтения газет, забыл мелочь перевести в Швейцарию.
    За такое надо смертный приговор выносить заочно и приводить его в действие силами внешней разведки.
    Еще надо разобраться кто притормаживал возбуждение уголовного дела против него, тем самым давая время ему скрыться за границей, там тоже будет с десяток оборотней в погонах…

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    Джигсо

    >> За такое надо смертный приговор выносить заочно и приводить его в действие силами внешней разведки.

    утютютю. да он какраз гдето там примерно сам и работает.
    Просто эта публика от рук отбилась и за ниемением и неумением успехов на внешних фронтах — обратила свои навыки внутрь.
    Почемубы и нет, если начальник — лопух?

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Просто эта публика от рук отбилась

    Согласен.

    >Почемубы и нет, если начальник — лопух?

    Все может быть, только вот про Сталина вероятно тоже так думали до 37-го года.
    Посмотрим…

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    Джигсо

    >>> Все может быть, только вот про Сталина вероятно тоже так думали до 37-го года.
    Посмотрим…

    Сталин, как ни крути, в первую очередь был философ. Т.к. для руководителя — именно это основное.
    Какая никакая, но система взглядов должна быть.
    Она или есть сразу изначально (с момента рождения) и человек далее просто всю жизнь идет к ее реализации, либо ее нету и все время приходится из себя изображать когото (хамелионская мимикрия) то Сталина, то Кутузова, то Пупкина — не являясь таковым по сути и нутру.
    Некторое время, пока есть подкожный жирок и запас инерции от прежних пинков — система еще может катиться. Но затем происходит то, что мы наблюдаем. Жратва и деньги ни для одного небыли философской системой. Разве что Эпикур возвел это в систему как в стеб. Но в этом и его сила (Эпикура) что не побоялся выглядеть смешно.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >приходится из себя изображать когото (хамелионская мимикрия) то Сталина, то Кутузова, то Пупкина — не являясь таковым по сути и нутру.

    Чего вы в дебри то полезли, вы же ни черта ни про Кутузова не знаете (еще в прошлом разговоре выяснили) ни про Сталина, у вас в голове все галопом по европам, зато беретесь Путина оценивать, самому то не смешно?

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