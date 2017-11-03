Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на более чем 95 млн рублей бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда. Страшнов выступает свидетелем по делу о начислении ему завышенного в 8 раз оклада главы «Почты России». 8 ноября в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на это решение.
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Этот упырь пустил китайцев на российский рынок, лишив налоговую и таможню сотни миллиардов рублей, плюс дал китайцам тарифы ниже себестоимости, чем вогнал государство в дополнительные убытки еще на десятки миллиардов за несколько лет.
А у него арестовали только 95 млн.
Это шутка какая то?
Да он про это мелочевку вспомнил наверное только после прочтения газет, забыл мелочь перевести в Швейцарию.
За такое надо смертный приговор выносить заочно и приводить его в действие силами внешней разведки.
Еще надо разобраться кто притормаживал возбуждение уголовного дела против него, тем самым давая время ему скрыться за границей, там тоже будет с десяток оборотней в погонах…
>> За такое надо смертный приговор выносить заочно и приводить его в действие силами внешней разведки.
утютютю. да он какраз гдето там примерно сам и работает.
Просто эта публика от рук отбилась и за ниемением и неумением успехов на внешних фронтах — обратила свои навыки внутрь.
Почемубы и нет, если начальник — лопух?
>Просто эта публика от рук отбилась
Согласен.
>Почемубы и нет, если начальник — лопух?
Все может быть, только вот про Сталина вероятно тоже так думали до 37-го года.
Посмотрим…
>>> Все может быть, только вот про Сталина вероятно тоже так думали до 37-го года.
Посмотрим…
Сталин, как ни крути, в первую очередь был философ. Т.к. для руководителя — именно это основное.
Какая никакая, но система взглядов должна быть.
Она или есть сразу изначально (с момента рождения) и человек далее просто всю жизнь идет к ее реализации, либо ее нету и все время приходится из себя изображать когото (хамелионская мимикрия) то Сталина, то Кутузова, то Пупкина — не являясь таковым по сути и нутру.
Некторое время, пока есть подкожный жирок и запас инерции от прежних пинков — система еще может катиться. Но затем происходит то, что мы наблюдаем. Жратва и деньги ни для одного небыли философской системой. Разве что Эпикур возвел это в систему как в стеб. Но в этом и его сила (Эпикура) что не побоялся выглядеть смешно.
>приходится из себя изображать когото (хамелионская мимикрия) то Сталина, то Кутузова, то Пупкина — не являясь таковым по сути и нутру.
Чего вы в дебри то полезли, вы же ни черта ни про Кутузова не знаете (еще в прошлом разговоре выяснили) ни про Сталина, у вас в голове все галопом по европам, зато беретесь Путина оценивать, самому то не смешно?