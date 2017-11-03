Венчурный фонд Haxus бывшего вице-президента Mail.ru Group Юрия Гурского, сооснователь сервиса Maps.me Юрий Мельничек и сооснователь Epam Systems Леонид Лознер инвестировали $500 000 в белорусский стартап OneSoil. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на представителей Haxus. Компания, основанная в 2013 году, работает над сервисом для мониторинга состояния посевных площадей, прогнозирования и планирования сельскохозяйственных операций с помощью технологий ИИ. Инвестиции направят на новые решения в сфере сельского хозяйства.