Цены на видеорекламу в 2017 году упали на 17% рассказала руководитель отдела видеорекламы интернет-селлера IMHO (входит в холдинг НСК вместе с Gazprom-Media Digital) Любовь Ячкова в интервью изданию Sostav.ru. Основная причина — конкуренция со стороны UGC, где как правило отсутствуют отчисления правообладателям.

В 2017 году мы наблюдаем дефляцию. В наши прайс-листы дефляция не заложена, но некоторые игроки рынка могут себе позволить демпинг, особенно в UGC-контенте, потому что им не надо платить правообладателям и тратится на производство контента. Мы не можем позволить себе низкие цены, однако в целом по рынку цены упали на 15% в этом году. С учетом того, что сейчас в соцсетях недорогое видео стоит 50−100 рублей, непонятно, где этот предел. Мы будем делать все, чтобы цены на видеорекламу не упали еще ниже в 2018 году. Демпинг может привести только к тому, что количество фрода будет расти, а эффективность размещения — снижаться. Рекламодатели должны понимать, что нельзя бесконечно снижать цены, при этом сохраняя качество контента, в котором размещается реклама, — сказала Ячкова.

IAB Russia оценил объем рынка интерактивной рекламы России за первое полугодие 2017-ого в 74,5 млрд рублей, из них на видеорекламу приходится 3,6 млрд, рост этого сегмента составил 29% в деньгах. При этом развитию сегменту угрожает не только снижение цен. Рекламодатели также жалуются на видимость рекламы. В 2016 году видимость была на уровне 49%. Больше половины пользователей не видят видеорекламу, и такая тенденция сохраняется, говорит Ячкова.

Еще одна проблема — недостаток инвентаря — несмотря на снижение цен рекламодатели по-прежнему испытывают дефицит качественных площадок. В апреле-ноябре 2016 года расходы на видеорекламу в Рунете выросли на 18% и составили 4,1 млрд. При этом рост аудитории онлайн-видео за этот период составил около 12%, то есть в какой-то момент на рынке может не оказаться достаточно инвентаря для того, чтобы обеспечить потребности всех рекламодателей. Это усугубляется тем, что многие бренды пока осторожно относятся к UGC, где часто встречается мат и другой контент, противоречащий ценностям бренда.