Когда мы запускали на сайте возможность размещения видеовакансий, это было экспериментом. Мы определили для себя, что если за неделю их появится больше ста, то это будет означать, что такой формат востребован. Мы запустили этот проект в пятницу, а к понедельнику у нас уже было более тысячи вакансий от примерно ста компаний. Это было для нас с одной стороны неожиданностью, с другой стороны достаточно объяснимым явлением.

На рынке использование видео в HR обсуждалось достаточно давно, но в большинстве случаев речь шла о видеорезюме. Я к этому относился достаточно скептично, потому что для кандидата возможность отправить потенциальному работодателю видео — не всегда плюс. Мало кто из кандидатов привык к съёмкам, обладает поставленной речью и умением держаться на камеру. Во многих случаях такое резюме может выглядеть сомнительно. Это хороший вариант для поиска работы модели или актера, но не более того.

В случае с вакансиями мы, наоборот, столкнулись с тем, что непрофессиональные ролики иногда оказываются более эффективными, чем видеовакансии больших брендов. Это так называемые стендап видео, в которых сотрудник небольшой компании может коротко рассказывает о том, что какие задачи ждут кандидата, вставить кадры из жизни компании, даже видео с корпоратива, на которых человек может увидеть своих будущих коллег, рабочее место, клиентов и т. д. Во многих случаях этого достаточно, чтобы в общих чертах понять, что из себя представляет компания. Многие наниматели, не занимающиеся HR профессионально, не всегда могут внятно изложить требования к кандидату и сознавая это ограничиваются общими фразами, позаимствованными из других вакансий взятых в интернете. Видео, где человек высказывает свои пожелания простым человеческим языком, оказывается более информативным.

Крупные бренды, по нашему опыту, размещают и полноценные видео-сюжеты раскрывающие детали предложения и имиджевые ролики, больше рассчитанные на эмоции, уже накопленные знания и ожидания.

Важный момент — рост интереса к видео-вакансиям не объясняется только приходом в бизнес людей из «поколения YouTube», многие видео размещают работодатели которым далеко за 30. Просто видео уже достаточно плотно вошло в жизнь всех пользователей — почти в любом смартфоне можно одним нажатием на экран «залить» видео на какой-то хостинг — люди привыкли кидать друзьям видео с дней рождения и из отпуска, поэтому разместить видео с объявлением о работе доступно сейчас большинству — неважно работает человек прорабом на стройке, или менеджером пиццерии.

Наш эксперимент показал, что видеовакансии дают намного больший отклик, чем обычные объявления. Например, на вакансии в сфере «автомобили и спецтехника» количество откликов на видео-вакансии выше в 2, 5 раза, на вакансии банков — в 3 раза, в медицине и фармакологии — в 4 раза. Сейчас, конечно же, свою роль играет новизна формата, если в будущем значительная часть вакансий будет содержать видео, на них будут не так сильно обращать внимание.

Пока что мы для себя точно поняли, что этот формат востребован и мы будем его развивать. Также это поняли наши партнеры. Крупные компании и раньше размещали видео в разделе вакансий на своих сайтах, или даже «заливали» его на YouTube, но им было не с чем сравнивать — насколько такой формат эффективнее. Сейчас мне кажется использование видео в объявлениях о работе будет быстро расти и возможно через какое-то время этот формат станет основным.