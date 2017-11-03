«Яндекс» закроет приложение «Яндекс.Каршеринг», которое позволяло искать на карте машины разных каршеринг-сервисов в Москве, Санкт-Петербурге и Будапеште.
Яндекс.Каршеринг был запущен как экспериментальный проект, который работал в отдельном каршеринговом приложении и в Яндекс.Транспорте. До конца ноября мы прекратим поддержку приложения Яндекс.Каршеринг и дальше будем развивать сервис в Яндекс.Транспорте, где он оказался более востребован, — говорится на сайте сервиса.
Представители «Яндекса» пояснили изданию vc.ru, что пытались договориться с каршеринговыми сервисами о возможности бронирования, но оказалось, что они не готовы предоставлять агрегаторам нужные для этого данные, пояснили в компании. Агрегация без возможности выбирать и бронировать автомобили с одного аккаунта не востребована пользователями.
По неподтвержденной информации, «Яндекс» рассматривает возможность запустить в 2018 году собственный каршеринг с парком до 5 тыс автомобилей, сама компания отказывается опровергать или подтверждать эти данные.
На странице Яндекс.Каршеринг поисковик попрощался с посетителями следующими словами: «Спасибо всем, кто пользуется сервисом. Оставайтесь с нами, всё только начинается».
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В рамках апофении. «Яндекс» отчаянно не опровергает запуск каршерингового сервиса с собственными машинами. Ну, окей. В свою очередь Аркадий Волож продаёт бумаги YNDX на $76,6 млн. Зачем, почему? «Яндекс» только-только отбился от Google и очевидно намерен нахлестать наглым американцам — намерен подрасти. Продавать надо не сейчас. Допустим, что Волож не то что не верит в «Яндекс», он верит, просто он захотел инвестировать деньги почти в «Яндекс» — но не совсем. Есть впечатление, что он уже так делал. В прошлом Аркадий Волож уже инвестировал деньги в два стартапа. Один из них был стартапом, где из 5 основателей двое были никто иные, как Назим Салур (Nazim Salur) и Мерт Салур (Mert Salur). По совместительству — это и основатели стартапа BiTaksi. Через несколько месяцев после инвестиций Воложа глава Яндекс.Такси Тигран Худавердян достаточно внезапно заявил, что есть, дескать, такой стартап — BiTaksi, и «у нас есть инвестиция в него». Ой.
Если 1 машина стоит 10 тысяч долларов, а Яндекс.Каршерингу нужны 5000 машин — весь автопарк обойдётся в 50 миллионов долларов. Плюс обслуга, обвязка, запчасти, блок управления для смартфона на каждую машину — итого 70 миллионов долларов. Аркадий Волож может себе это позволить.
очевидно что это будет… вопрос только в условиях…
идеальная теоритическая схема вообще прозрачна — одну и ту же машину использовать и под такси и под каршеринг, пока таксист отдыхает она сдается…
плюс партнерство с автобрендом напрашивается…
правильный комментарий
но по идее нужно покрывать множество городов
так что куда инвестировать есть
и маневр есть, например по маркам авто, в москве одни машины и одни условия, в условном НН другие
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ну и машины покупать не нужно, это лизинговый проект, покупка это для детей…
только прочел ваш текст: https://roem.ru/16−10−2017/261413/ya-sharing-cars/
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еще принципиальный момент договоренности с городскими властями
и взрослый масштаб начинается с охватом не только москвы
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ну и все признаки монополии….