«Яндекс» закроет приложение «Яндекс.Каршеринг», которое позволяло искать на карте машины разных каршеринг-сервисов в Москве, Санкт-Петербурге и Будапеште.

Яндекс.Каршеринг был запущен как экспериментальный проект, который работал в отдельном каршеринговом приложении и в Яндекс.Транспорте. До конца ноября мы прекратим поддержку приложения Яндекс.Каршеринг и дальше будем развивать сервис в Яндекс.Транспорте, где он оказался более востребован, — говорится на сайте сервиса.

Представители «Яндекса» пояснили изданию vc.ru, что пытались договориться с каршеринговыми сервисами о возможности бронирования, но оказалось, что они не готовы предоставлять агрегаторам нужные для этого данные, пояснили в компании. Агрегация без возможности выбирать и бронировать автомобили с одного аккаунта не востребована пользователями.

По неподтвержденной информации, «Яндекс» рассматривает возможность запустить в 2018 году собственный каршеринг с парком до 5 тыс автомобилей, сама компания отказывается опровергать или подтверждать эти данные.

На странице Яндекс.Каршеринг поисковик попрощался с посетителями следующими словами: «Спасибо всем, кто пользуется сервисом. Оставайтесь с нами, всё только начинается».