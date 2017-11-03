В приложении сервиса вызова врачей на дом Doc+ запустили бесплатные удаленные консультации о здоровье для абонентов Yota за границей. Об этом «Роем!» сообщили представители оператора. По их словам, это первый подобный проект в России. Трафик приложения и сама консультация будут предоставляться бесплатно.

Для получения консультации специалиста за рубежом, клиентам Yota нужно перейти из приложения мобильного оператора в приложение Doc+. Беседа с врачом будет проводиться в текстовом формате в чате. Кроме того, с помощью нового сервиса пользователи также смогут узнать о ближайшей клинике, местных номерах экстренных служб и получить рекомендации, к врачу какой специализации стоит обратиться по месту нахождения.

Doc+ запустился в сентябре 2015 года в Москве. В сервис дважды вкладывались«Яндекс» и Baring Vostok — летом 2016 года и 2017 года. Первый раз компании инвестировали $5,5 млн, второй — $5 млн. В октябре этого года компания «Новая медицина», оператор сервиса вызова врачей на дом Doc+, запустила сервис заказа лекарств онлайн.