Компания основателя и председателя совета директоров Mail.ru Group Дмитрия Гришина Denholma Limited продала 2,1% акций (4,7 млн GDR) холдинга за $150 млн. Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской бирже. Цена одной международной депозитарной расписки составила $31,8. Доля Гришина в компании сократилась до 1,1%.

О том, что Гришин собирается продать 2,1% акций холдинга, стало известно в конце октября. Тогда пакет оценивался примерно в $156 млн, по котировкам на момент закрытия торгов LSE 30 октября.

В начале ноября появилась новость, что сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож собирается продать до 2,25 млн акций компании класса, А (примерно 0,7%), «чтобы диверсифицировать личные инвестиции и активы». 2 ноября на Nasdaq стоимость акции компании составляла $34,03, поэтому стоимость сделки может составить около $76,6 млн. После продажи 0,7% акций у Воложа будет примерно 10% экономической доли и 46% голосующей доли в компании.