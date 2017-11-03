Компания IAB Russia выпустила исследование Digital Advertisers Barometer (.pdf 1,7 Мб), в рамках которого она опрашивает крупнейших рекламодателей из всех отраслей об основных трендах в интерактивной рекламе за прошедший год. Опрошенные компании в частности сказали, что цифровая реклама по-прежнему эффективнее традиционной, но ее привлекательность снижается, как и темпы роста рынка.

38% опрошенных ответили, что бюджеты их брендов на интерактивный маркетинг выросли в 2016 году на 10% и более и 41% планирует такое же увеличение в 2017 году. Вместе с тем, рост бюджетов ежегодно замедляется. В 2014 году 33% компаний говорили о ежегодном росте бюджетов на 20% и более. В 2016 году только 18% вырастили свои бюджеты более чем на одну пятую. Рост на 50% и больше сократился с 13% компаний в 2014 году до 8% компаний в 2016 году. Прогнозы на 2017 год демонстрируют такую же тенденцию.

По мнению участников опроса, самой эффективной рекламной технологией является ретаргетинг. Так считает 78% респондентов. Она же является и наиболее используемой — уже сейчас ее используют 58% опрошенных компаний и 17% планируют использовать в следующем году.

Основными сдерживающими факторами для увеличения бюджетов в digital являются недостаток востребованного рекламного инвентаря и невозможность сокращения расходов в других медиа. Респонденты также отмечали, что интерактивная реклама может решить не все маркетинговые задачи. В первую очередь опрошенные указывали на ограниченную пригодность интерактивной рекламы для решения задач по расширению аудитории, а также, что эффективность интерактивной рекламы снижается.

В 2017 году фокус рекламодателей сместился на видео и развлечения. Наибольший рост доли прогнозируется у видео (как для десктопа, так и для мобильного) и рекламы в играх — среди тех, кто использует этот инструмент, планируют увеличить его долю более 80% респондентов. Количество компаний, которые оценивают роль мобильной рекламы в маркетинговой стратегии своего бренда как приоритетную или одну из главных, увеличилась за два года более чем в 2,5 раза и сейчас составляет 27%.