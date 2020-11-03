Директор по технологиям искусственного интеллекта ВКонтакте Павел Калайдин сменил должность на аналогичную в «Тинькофф» и «возглавил „Центр технологий искусственного интеллекта“ в компании, которая планирует стратегически развиваться в направлении AI bank».

Калайдин пришёл в ВК пять лет назад и за этот срок развил практически с нуля ИИ-технологии в соцсети. Он отвечал за разработку алгоритмов «умной ленты», автоматические ответы на вопросы в поддержку, перевод названий товаров с «Алиэкспресса», расшифровку голосовых сообщений, распознавание токсичных комментариев.

В Тинькофф с этого момента работа над ИИ-технологиями выделена в отдельную структуру. Калайдин «возьмет на себя формирование стратегии развития и внедрения технологий ИИ и продуктов на базе ИИ, создание необходимой инфраструктуры, исследовательских и инженерных экспертных центров, занимающихся технологиями ИИ и машинного обучения», сообщается в пресс-релизе.