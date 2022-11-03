Глава Ассоциации параллельного импорта и заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов предложил создать в России реестр недружественных правообладателей. Идею он обнародовал в рамках круглого стола на тему «Совершенствование правового регулирования защиты прав потребителей в условиях параллельного импорта», который прошел в Совете федерации. Согласно документу, в список войдут правообладатели, которые отвечают критериям «поддержка санкций при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность» и «дискриминация территории РФ в отношении доступности правообладателя и его товаров».

Список будет единым для всех видов ИС, а далее регуляторы каждой сферы (Минкульт, Минпромторг, Минцифры и др.) и суды решат, какие «контрсанкционные меры» вырабатывать. Реестр, по словам господина Семенова, будет вести уполномоченный при президенте по интеллектуальным правам «с контрсанкционными полномочиями» (сейчас такой должности нет). Он будет вправе обращаться за принудительным лицензированием недоступных в России объектов ИС. Параллельно обсуждается законопроект о принудительной лицензии, внесенный депутатом Госдумы Дмитрием Кузнецовым («Справедливая Россия») в начале августа. Исходно он предполагал, что компании могут получить принудительную лицензию на контент недружественного правообладателя, который отказывается заключать договор, через суд — проект распространялся на все виды ИС, в том числе кино, музыку, книги, ПО и др. Но в октябре автор заявил, что перевнесет его, ограничив фильмами для показа в кинотеатрах.