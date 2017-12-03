Телеграм-канал сайта «Трушеринг», со ссылкой на «надёжный» источник сообщил, что «Яндекс» запустит каршеринг в декабре. Как утверждает этот собеседник и допускает автор канала, у «Яндекса» будет гибрид из классического Яндекс.Такси и каршеринга. «Инвентарь работает 24/7/365, доход с юнита выше, можно развернуть ценовую войну с конкурентами». Похожая гипотеза, об объединении авто-проектов разного типа, звучала в начале ноября. Но подтверждения или опровержения идея не получала ни тогда, ни сейчас. В пресс-службе «Яндекса» отказались обсуждать сообщения «Трушеринга»: «Слухи не комментируем».

В октябре 2017 сайт «Трушеринг» предположил, что «Яндекс» готовит около 5000 автомобилей для каршеринга. Это вдвое больше, чем было машин в закрытом теперь агрегаторе Яндекс.Каршеринг, где поисковик показывал свободные машины, но не своего сервиса, а партнёров «Яндекса». Агрегатор работал с мая, как бета-версия и с августа 2017 на более широкой аудитории.

Свежее сообщение из «надёжного источника»:

Есть информация по Яндексу. Сам по себе источник надежный, но информации очень мало и она ну такая, мутная. Поэтому публикую все это в форме неподтвержденных слухов, с моим любительским анализом.

1. «ЯК запустится в декабре»

Зачем и почему такая спешка — не понятно. Может быть им просто нравится цифра 13?)

2. «Яндекс запустит не просто КШ, а какую-то гибридную форму КШ и такси»

Допускаю, что это вполне возможно. Корпорация не только имеет собственные ресурсы (медийные, поиск, деньги, мозги, руки), но и опыт в такси, а так же монопольные и новаторские амбиции. Сразу приходит в голову длинный список проблем такого сервиса и трудностей в реализации, но цель понятна — инвентарь работает 24/7/365, доход с юнита выше, можно развернуть ценовую войну с конкурентами (что они, очевидно, сделают в любом случае: вспоминаем сколько денег они сожгли в войне с Убер)

3. «Запустится не один, а сразу два сервиса»

Вот это вообще какая-то муть, а не информация) Но если дым не без огня, возможно Яндекс запустит и классический каршеринг и таксшеринг одновременно, что бы протестировать несколько бизнес-моделей.

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В том, что Корпорация что-то готовит, у меня мало сомнений, я слышал это от как минимум 4х, никак не связанных между собой источников.

Операторы (с кем обсуждал) сначала говорили что это бред, потом посмеивались, теперь, кажется, не смешно никому)

Если вы (ну вдруг) совсем не в курсе темы, вот здесь есть все, что мы знаем на данный момент: goo.gl/KJnCDf

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Ребят, из Яндекса, напишите мне в лс или на sliv@truesharing.ru что нибудь новое)) анонимность, как всегда, гарантирую — я скала, унесу источники в могилу)