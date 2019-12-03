В Центробанке (ЦБ) и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обеспокоены влиянием Сбербанка на рынки цифровых услуг, выяснил The Bell. ЦБ не высказывает прямых претензий к структуре Германа Грефа, но банк узнаваем в докладе о развитии конкуренции на цифровом рынке: «"Некоторые крупные финансовые организации», создающие свои экосистемы, массово скупают стартапы, монополизируют целые отрасли и устанавливают в своих экосистемах собственные правила, заменяя собой государственные институты".

ФАС и ЦБ совместно работали над так называемым «пятым антимонопольным пакетом» — финрегулятор давал предложения. По мнению антимонопольного ведомства для развития конкуренции необходимо учитывать прямое и косвенное влияние (на смежные рынки) больших цифровых платформ. Это влияние в ФАС называют «сетевым эффектом».

Часть возможных мер «против Сбера» и, возможно, других крупных игроков, относится исключительно к рынку традиционного банкинга. Среди мер: ограничение доли рынка 30-ю процентами там и для тех, у кого она превышает это значение; организация свободного доступа мелких игроков к «большим данным» в базах гигантов, эта концепция называется: «конкуренция за умение обрабатывать, а не за доступ»; ограничение числа проектов с дешёвыми пассивами — это зарплатные проекты, например; ЦБ намерен ввести запрет на использование в коммерческих целях денег выделенных государством для социально-экономических функций.

Для борьбы с негативным влиянием цифровых платформ ФАС предлагает: считать «доминирующим» сервисы с долей того или иного рынка большей чем 35%. «Доминирующие» сервисы обязаны согласовывать с ФАС все сделки объёмом более 7 млрд рублей. По аналогии с традиционным антимонопольным законодательством может быть запрещено ограничение конкуренции. Речь идёт, например, о просьбах платформы не работать с конкурирующими компаниями, они могут стать незаконными. Запрещается координация цен. Наконец, для мониторинга соблюдения закона, к доминирующим компаниям будут прикрепляться «доверенные люди». В целом ФАС хочет охватить цифровые платформы регулированием известном по товарному рынку.