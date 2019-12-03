На промплощадке автопроизводителя Камаз появился беспилотный дизельный КАМАЗ-4308 — машине предстоит перевозить кабины с прессово-рамного завода на автомобильный, сообщила пресс-служба производителя. В управляющих цепях беспилотника «Одиссей» — видеокамеры, радары, лидары, сонары, модули связи Wi-Fi, 4G и специальная УКВ-рация, необходимая если остальные каналы связи заглушены.

«КАМАЗ» создает сразу несколько типов автономных автомобилей: это транспорт, обеспечивающий движение автоколонн без водителей, бескабинные электромобили и городские шаттлы с системами автономного движения. Беспилотный грузовик, который начал работать на площадке предприятия, отличается высокой точностью — погрешность навигации не превышает 3−5 см. — рассказал гендиректор Госкорпорации Ростех, председатель Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Сергей Чемезов.

В ближайшее время Камаз намерен выпустить машину-беспилотник в один из угольных карьеров Кузбаса. Этот грузовик предназначается для работы в наиболее опасных участках карьера. После «накатки» машина может быть предложена заинтересованным клиентам.