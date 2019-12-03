Bringly всё — перестал принимать заказы.

Как мы все знаем, международные товары интегрируются в Беру.

Bringly имел быстрый старт, смелые решения, интересные схемы. Новый, для российского рынка е-кома, опыт. Эксперимент был уникален.

По итогам: многое осуществимо, стратегия есть.

Требуется правильно место для реализации.

Беру может быть тем самым местом.

Я свободен для новых проектов.

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