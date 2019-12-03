Уволился Аркадий Маркарьян, занимавшийся 3C (computers, communication, consumer electronics) в Bringly, трансграничном маркетплейсе Яндекса и Сбербанка. Витрина работала год и накануне закрылась. Формально представители проекта говорили, что трансграничные продажи, с закрытого проекта, переедут на родственную и действующую витрину «Беру!». Фактически же маркетплейс расстался: с директором по международному развитию Александром Васильевым и с Маркарьяном; а SberX попрощался с вице-президентом, ответственным за партнерства с иностранным e-commerce Марком Завадским.
Bringly всё — перестал принимать заказы.
Как мы все знаем, международные товары интегрируются в Беру.
Bringly имел быстрый старт, смелые решения, интересные схемы. Новый, для российского рынка е-кома, опыт. Эксперимент был уникален.
По итогам: многое осуществимо, стратегия есть.
Требуется правильно место для реализации.
Беру может быть тем самым местом.
Я свободен для новых проектов.
Update:
Прошу принимать данную информацию как личное мнение. Я не сотрудник компании и не работаю в Яндекс.Маркет с Октября 2019. Всё выше изложенное является персональным мнением автора на основании информации и новостей взятых из открытых источников.
За деталями дальнейшго развития проекта прошу обращаться в PR компании Яндекс.Маркет.
Добавить 9 комментариев
Смысл штат Беру раздувать, когда его ждет судьба bringly, с той лишь разницей, что его так смело не закроют, так как гос. денег существенно больше в него влили.
Будет болтаться как дерьмо в прорубе. В ТОП3 точно не попадет (не смотря на ранние планы Грефа сделать из Беру русский амазонов, т.е. N1), да и в ТОП10 скорее всего не попадет.
Будут ему деньжат подкидывать только на поддержание штанов, чтобы репутацию Грефу сохранить, не дай бог, если подумают, что он истеричка импульсивная, а не великий стратег.
В Беру с такими деньжищами многие вещи сделаны весьма странно — например отказной товар уже практически 1. 5 месяца не возвращают в продажу.
Частичного отказа у них нет, и если например человек делает составной заказ — мой товар и другого продавца и второй товар ему не понравился то первый он забрать не может. Или полный отказ или полный выкуп.
Я вообще не сторонник выездных ярмарок, но то что один поставщик страдает от того что положил в заказ другой продавец, это мягко говоря странно)
Что касается перспектив — то модель брать на реализацию и жить с процента, практически идеальная для торговли…
>Что касается перспектив — то модель брать на реализацию и жить с процента, практически идеальная для торговли…
Еще идеальнее при этом не платить налоги, как это делает алиэкспресс.
Собственно именно поэтому у Беру нет перспектив, он насыщен гос. деньгами, потому медлителен и неэффективен, его всегда будут уделывать озон и вайлдберрис с юлмартом.
Главное и пожалуй единственное его преимущество это административный ресурс, т.е. он мог бы попытаться закрыть кроссбордер и таким образом выехать вместе со всей отраслью. Как показало время, сделать это он не в состоянии, так как за алиэкспрессом еще больший административный ресурс стоит — главный совладелец РФ.
Патовая ситуация, а тут еще Греф решил с яндексом разводится, Беру становится ненужным ребенком, которого убивать не будут, но и заниматься им всерьез тоже не будут.
На днях хотел что-то купить на Беру. Не смог отказаться от бесплатной доставки курьером и поменять на платную доставку в ПВЗ. Плюнул, купил в другом месте.
А что все носятся с этим Беру? Посмотрел я — цены выше средних, «уникальных» товаров нет … В чем фишка ?
Фишка в 30 млрд гос. денег от сбера.
Всем интересно, можно ли тупо и нагло, имея гос. деньги и админ ресурс чего-то добиться в самой конкурентной отрасли.
На беру очень много товаров с ценами ниже рынка. иногда раза в 2 дешевле. + бесплатная доставка. по ассортименту лучше goods.ru.
Найдите еще кто кроме goods и beru бесплатно доставляет курьером в любую точку подмосковья даже купив товар за 500 руб.
А доставка курьером это счастье? Когда ты весь день дома сидишь и ждёшь эту сволочь?