Юрий Ветров, осенью оставивший должность директора по дизайну Mail.ru Group, занял позицию начальника отдела управления брендом и цифровым клиентским взаимодействием «Райффайзенбанка». Его стратегическим приоритетом в новой должности станет развитие и продвижение обновленного бренда банка и «трансляция его ценностей в цифровой опыт клиентов банка», рассказали в пресс-службе банка.

Новое назначение усилит команду маркетинга. Юрий займётся разработкой «качественно нового» уровня дизайн-системы, которая будет покрывать все точки взаимодействия клиентов с банком и способствовать развитию UX/UI community на рынке.