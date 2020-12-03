Аналитика по распродажам конца ноября показывает, что россияне продолжают остывать к «чёрным пятницам» (ЧП), а в 2020 году не смогли отдать им должное ещё и из-за падения покупательной способности после пандемии. По подсчётам специалистов из ВШЭ, она во втором полугодии упала до минимума за последние 10 лет. Кроме того, люди не доверяют магазинам -- за предыдущие годы они заметили практику «делать скидку» с предварительно завышенной цены.

SuperJob, опрос перед ЧП: В 2020 году делать покупки во время ЧП планировали 9% опрошенных против 13% годом ранее. 60% респондентов считают , что ЧП — скорее обман покупателей , чем честная акция , а в снижение цен в рамках распродажи верят только 18% россиян.

что ЧП — скорее обман покупателей чем честная акция а в снижение цен в рамках распродажи верят только 18% россиян. Рамблер, опрос перед ЧП: «Большинство опрошенных ( 57%) не планируют непосредственно участвовать в акции , а просто хотят ознакомиться с ассортиментом представленных товаров и их ценами. 19% респондентов уверенно заявили , что будут четко придерживаться заранее составленного списка , 7% признались в возможных спонтанных приобретениях. Не планируют себя ограничивать 17% опрошенных — они купят то , что им понравится».

57%) не планируют непосредственно участвовать в акции а просто хотят ознакомиться с ассортиментом представленных товаров и их ценами. 19% респондентов уверенно заявили что будут четко придерживаться заранее составленного списка 7% признались в возможных спонтанных приобретениях. Не планируют себя ограничивать 17% опрошенных — они купят то что им понравится». Qiwi , исследование по итогам ЧП: «Количество покупок в интернет-магазинах в ЧП-2020 снизилось на 36% в сравнении с результатами прошлогодней распродажи. Рост показали только покупки онлайн-игр: оборот в этой категории вырос на 51%. В пятницу 27 ноября оборот магазинов снизился на 12%, а количество транзакций — на 36% в сравнении с днем ЧП 2019 года. В то же время неделя ЧП 23−29 ноября показала снижение оборота на 17% и количества транзакций — на 40% в сравнении с аналогичной неделей распродаж прошлого года. Средняя сумма онлайн-покупок в этом году составила 741 рубль».

исследование по итогам ЧП: «Количество покупок в интернет-магазинах в ЧП-2020 снизилось на 36% в сравнении с результатами прошлогодней распродажи. Рост показали только покупки онлайн-игр: оборот в этой категории вырос на 51%. В пятницу 27 ноября оборот магазинов снизился на 12%, а количество транзакций — на 36% в сравнении с днем ЧП 2019 года. В то же время неделя ЧП 23−29 ноября показала снижение оборота на 17% и количества транзакций — на 40% в сравнении с аналогичной неделей распродаж прошлого года. Средняя сумма онлайн-покупок в этом году составила 741 рубль». NGENIX , исследование по итогам ЧП: «Время спонтанного шопинга в ЧП прошло: тренд трафика непродовольственной розницы показал , что пользователи выбирают вдумчиво и покупают прицельно. Пик запросов к веб-ресурсам непродовольственной онлайн-розницы пришелся в этом году не на саму Черную пятницу , а на пятницу неделей ранее: потребители изучали доступные предожения , чтобы заранее принять решение о покупке.»

исследование по итогам ЧП: «Время спонтанного шопинга в ЧП прошло: тренд трафика непродовольственной розницы показал что пользователи выбирают вдумчиво и покупают прицельно. Пик запросов к веб-ресурсам непродовольственной онлайн-розницы пришелся в этом году не на саму Черную пятницу а на пятницу неделей ранее: потребители изучали доступные предожения чтобы заранее принять решение о покупке.» Сбер, исследование по итогам ЧП: «Она прошла заметно слабее , чем в 2019 году. Общее снижение трат в этот день достигло 39,2% г/г. Падение в ключевых категориях , обычно интересующих покупателей , также составило более четверти. В сегменте „Универсальные магазины“, где сконцентрированы ключевые интернет-площадки , расходы оказались на 27,5% ниже , чем год назад , в сегменте „Бытовая техника и электроника“ — на 30,5%, в „Одежде , обуви и аксессуарах“ — на 44,8%. Такая динамика подразумевает , что именно всплеск спроса относительно нормальных уровней в 2019 году был сильнее , чем в 2020 г.»

Оптимистичный взгляд предлагает ЮKassa (экс-Яндекс.Касса):

Прошедшая Черная пятница стала самой успешной для российского онлайн-бизнеса за последние четыре года, в том числе за счет изменения паттернов покупательского поведения и перехода покупателей в онлайн. Примечательно, что вырос сегмент цифрового контента — повышенный спрос на кино, музыку, игры, онлайн-курсы стимулирует дальнейшее развитие сервисов, которые работают по подписной модели. На таких сайтах средний чек составил 1012 рублей — это на 19% больше, чем в выходные месяцем раньше, — говорит Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney.

Представители АКИТ рассказали «Коммерсанту», что в ЧП-2020 пятую часть онлайн-покупок совершили люди в возрасте 55+. Россияне потратили на распродажах деньги, отложенные на новогодние праздники и отпуска.

Ритейлеры тоже остались довольны итогами ЧП: