У ВКонтакте появился рейтинг сообществ по количеству платных подписчиков -- «донов». Это пользователи, подписавшиеся на ежемесячные донаты сообществу. Лидером стал паблик «Зиппер», посвященный корейской поп-музыке, фильмам, шоу, переводам с корейского. У него 4 тысячи донов. Ежемесячное пожертвование составляет 50 или 100 рублей, можно самостоятельно выбрать бОльшую сумму. Таким образом, сообщество зарабатывает донатах как минимум 200 тыс. рублей в месяц. На втором месте сообщество приложения Tool42, c помощью которого можно анализировать ВК-аккаунты: нём некоторые функции доступны только «донам». Поступающие от пожертвований деньги администратор сообщества получает во внутренней платёжной системе VK Pay или сразу на банковскую карту.< p>

У «Одноклассников» «Донаты» запустились сегодня. В отличие от ВКонтакте, их пока могут подключить только сообщества с количеством подписчиков от 50 тысяч.

На запуске комиссия сервиса составит 5%. Собранные средства будут автоматически раз в сутки зачисляться на банковскую карту, указанную при настройке «Донатов». Комиссия за вывод средств взимается отдельно.

У ВКонтакте тоже 5% комиссии с доната, а за вывод на карту -- 2,3% + 25 рублей.