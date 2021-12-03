Мессенджер Telegram столкнулся с неприятием сообщества вокруг новых рекламных форматов предлагаемых в мессенджере. Изначально предполагалось, что рекламные сообщения будут показываться последней записью во всех Telegram-каналах. Впоследствии эта концепция претерпела несколько изменений:
- Паблишерам (telegram-каналам) могут предложить выкупать показы в своих каналах, для недопущения появления там сторонней несогласованной рекламы.
- Рекламу решили не показывать в каналах, которые ведут госорганы и чиновники
Однако в целом это не прибавило любви к новому формату: во всех остальных социальных сетях реклама встраивается в нейтральную территорию" — новостной фид, в котором собираются все посты тех, на кого подписан пользователь.
Страница же самого пользователя, официальных представительств организаций в соцсетях и коммерческих брендов всегда была свободна от рекламы. Это не сильно бьёт по доходам соцсетей, поскольку новостной фид — самая посещаемая страница во всех новых медиа, но это никак не может быть применено к Telegram из-за отсутствия в нём newsfeed.
В результате, предлагаемое нововведение оказалось шоковым и для паблишеров, которые столкнулись с тем, что в их ленте может появиться не очень нужный им контент, а стоимость избавления от него непрогнозируема ввиду аукционной модели ценообразования показов, и для рекламодателей, которые имеют своё представительство в Telegram.
Рациональным выходом из данной ситуации является если не создание newsfeed для чтения пачки телеграм-каналов, на которые подписан пользователь, то выдача некоего контроля за «своим» пространством рекламодателям и площадкам: в частности, возможность исключить за некий фиксированный платёж (возможно, отличающийся в зависимости от аудитории канала) появление внешней рекламы в своих телеграм-каналах.
Добавить 8 комментариев
Годная аналитика. Жалко, что комментариев 0
А это нормально когда пишешь что-то вменяемое. Спорить не с чем, всё так, чо писать-то.
Регулярно бывает
Мы не переживаем.
В целом всегда удивляла любовь рунета к этому поделию. Как они находят время, чтобы пролистывать/прочитывать содержимое всех этих каналов? Как они верят всем этим анонимам?
Телеграм хорошо работает везде — и на старых устройствах (занимает меньше места, чем другие мессенджеры), и при неустойчивой связи (надежность выше, чем у конкурентов). А если есть мессенджер, то почему заодно не почитать каналы, в том числе и там, где другие приложения тупят из-за связи? Синодов в телеграме не более анонимен, чем в соцсетях.
В местах с плохой связью и низкими доходами рулит вотсап. Телегу любит рунет тусовочка.
Нет, Телеграм поднялся именно из-за того, что хорошо работает на плохих каналах и дешёвых устройствах.
В местах с плохой связью вы Whatsapp пользоваться не сможете
Это проверяется очень легко: отрубите на своём телефоне 3G, Wi-Fi и LTE, попробуйте что-нибудь отправить. Мессенджеры FB будут крутить прогресс до посинения, но ничего не отправят.
В Telegram же можно даже звонить.
Собственно, история про популярность Телеги у игиловцев была достаточно медийно заметной. И достоверной.
По мимо, выше перечисленных плюшек. Ведение канала в телеграмм предоставляет больше инструментов. Также социальная часть — сделана лучше. Да и если говорить откровенно, телеграмм во всех моментах лучше в сравнении с другими.
Тут как со steam — он кажется плохим ровно до тех пор пока вы не увидели другие игровые магазины.