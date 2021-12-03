Мессенджер Telegram столкнулся с неприятием сообщества вокруг новых рекламных форматов предлагаемых в мессенджере. Изначально предполагалось, что рекламные сообщения будут показываться последней записью во всех Telegram-каналах. Впоследствии эта концепция претерпела несколько изменений:

Паблишерам ( telegram-каналам) могут предложить выкупать показы в своих каналах , для недопущения появления там сторонней несогласованной рекламы.

telegram-каналам) могут предложить выкупать показы в своих каналах для недопущения появления там сторонней несогласованной рекламы. Рекламу решили не показывать в каналах , которые ведут госорганы и чиновники

Однако в целом это не прибавило любви к новому формату: во всех остальных социальных сетях реклама встраивается в нейтральную территорию" — новостной фид, в котором собираются все посты тех, на кого подписан пользователь.

Страница же самого пользователя, официальных представительств организаций в соцсетях и коммерческих брендов всегда была свободна от рекламы. Это не сильно бьёт по доходам соцсетей, поскольку новостной фид — самая посещаемая страница во всех новых медиа, но это никак не может быть применено к Telegram из-за отсутствия в нём newsfeed.

В результате, предлагаемое нововведение оказалось шоковым и для паблишеров, которые столкнулись с тем, что в их ленте может появиться не очень нужный им контент, а стоимость избавления от него непрогнозируема ввиду аукционной модели ценообразования показов, и для рекламодателей, которые имеют своё представительство в Telegram.

Рациональным выходом из данной ситуации является если не создание newsfeed для чтения пачки телеграм-каналов, на которые подписан пользователь, то выдача некоего контроля за «своим» пространством рекламодателям и площадкам: в частности, возможность исключить за некий фиксированный платёж (возможно, отличающийся в зависимости от аудитории канала) появление внешней рекламы в своих телеграм-каналах.